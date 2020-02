Vrbova premiéra: šestigólová smršť i tristní návštěva! Inter je výzva | iSport.cz

Pohádkový debut. Kouč Pavel Vrba vkročil v sobotu do bulharské ligy jako král. Ludogorec Razgrad dovedl před domácím publikem k vítězství 6:0 nad celkem Botev Vraca. A protože v tabulce druhý Levski Sofi a hrál doma bez branek v městském derby s CSKA, lídr soutěže hned zkraje jara navýšil náskok na sedm bodů. Jak vypadala premiéra českého kouče před slabinou návštěvou a co řekl Vrba po utkání?

Držení míče v procentech 63:37, střely 13:4, rohové kopy 9:1, góly 6:0. Tohle je první vizitka Pavla Vrby v Bulharsku. Lepší debut na lavičce Ludogorce Razgrad si český kouč nemohl vysnít. I když je třeba hned dodat, že Botev Vraca se nachází na předposlední příčce ligy a prezentuje se nejhorší obranou v soutěži.

Že nešlo o žádný šlágr, dala najevo i tristní návštěva. Moderní stadion pro osm tisíc lidí zel téměř prázdnotou. Volné zelené a bílé sedačky měly v hledišti jednoznačnou převahu nad obsazenými místy. Ale to Vrbovu radost nemohlo snížit.

Potřeboval se nejen dobře uvést, ale také dodat týmu sebevědomí před čtvrtečním play off Evropské ligy s Interem Milán. Obojí se povedlo. Jak se rodil brankostroj? Jeho základ položil do půle pětatřicetiletý brazilský technik s bulharským pasem Marcelinho.

Dostal centrovaný míč na penaltu a měl dostatek volnosti kolem sebe, aby ho mohl pohodlně uklidit k tyči. Na časomíře svítila 8. minuta. Poté Vrbovi jedinkrát v zápase muselo pořádně zatrnout. Hosté se totiž objevili ve skvělé palebné pozici před domácí šestnáctkou, leč koncovka jim nevyšla.

Těsně před půlí uklidnil vedoucí celek ligové tabulky druhým gólem opět Marcelinho. Když v 56. minutě zvýšil po rohu Keseru stav na 3:0, hráči Botevu rezignovali.

Do konce utkání už se řešilo jen, kde se zastaví příděl pro hosty. Že to nakonec bylo na půltuctu, o to se zasloužily branky po rychlém kontru, po chytré průnikové a zpětné přihrávce a po dalekonosném pasu přes půl hřiště za obranu, po kterém střídající Polák Swierczok obešel brankáře a z úhlu poslal balon do sítě.

Razantním vykročením získal Pavel Vrba klid pro přípravu na utkání roku s Interem Milán, který sehraje v domácím prostředí ve čtvrtek od 19 hodin. Pořadatelé už teď nabádají fanoušky, aby vzhledem k bezpečnostním opatřením dorazili do arény v dostatečném předstihu.

Český trenér bude chtít hrát určitě také bezpečně, a pokud možno udržet další nulu. Razgrad v domácí ligové soutěži dosud inkasoval jen osmkrát. Navíc má výhodu, že Conteho výběr viděl na podzim dvakrát v konfrontaci s pražskou Slavií.

Co řekl Pavel Vrba

O vítězné premiéře

„Zaslouženě jsme vyhráli, i když výsledek je pro soupeře asi krutý. Pochválím hráče, že jsme hráli až do konce a snažili se do posledních minut o útočný fotbal.“

O duelu s Interem

„Určitě to bude jiný soupeř. Přijede mužstvo, které hraje o titul v italské lize, to je pro nás obrovská výzva. Těšíme se na to, snad přijde hodně fanoušků a uhrajeme výsledek, který nás potěší.“

O věcech z přípravy

„Těší mě, že jsme se prosazovali v útočné fázi. Ale víme, že v některých fázích utkání jsme byli nepřesní a proti soupeři, jako je Inter, si to nebudeme moct dovolit.“

O derby Levski - CSKA Sofie

„Samozřejmě jsem to sledoval v televizi před zápasem. Utkání skončilo bez gólů, ale obě mužstva ukázala kvalitu.“

O bulharské konkurenci

„Sezona se teprve rozjíždí, je tam ještě Plovdiv, který má v tabulce také hodně bodů. Čeká nás hodně zápasů, soutěž hodnoťme až na konci, ne v polovině.“