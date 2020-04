Slavné fotbalové obraty: šílenství v Istanbulu i české ponížení Nizozemska | iSport.cz

Slavné fotbalové obraty: šílenství v Istanbulu i české ponížení Nizozemska • FOTO: Koláž iSport.cz Nikdy není pozdě. Aspoň ve fotbale ne, při troše štěstí se dá vymazat skoro jakýkoliv náskok soupeře. Jak říká jedno z nejprovařenějších sportovních klišé: hraje se až do poslední vteřiny. Fotbalové dějiny pamatují i spoustu obratů na poslední chvíli; jakkoliv i po letech vypadají často neuvěřitelně, vážně se staly. Připomeňte si deset pozoruhodných comebacků, na které se nedá zapomenout. Mimochodem, u některých byly taky české hvězdy.

Istanbulský sen Liverpoolu Finále LM 2005: Liverpool vs. AC Milán 3:3, pen. 3:2 (z 0:3 na 3:3 a výhra na penalty) Sedmdesát tisíc lidí na stadionu a další tři miliardy u televizí bylo v šoku. Milánská parta po první půli finále Ligy mistrů vedla 3:0, přesto buclatou trofej s dvěma uchy neurvala. V Istanbulu slavil Liverpool, který ve druhém poločase vstřelil tři góly během sedmi minut a pak zvládl napínavé penalty. „Naprosté šílenství,“ nechápal milánský trenér Carlo Ancelotti. Mimochodem, jednu penaltu proměnil Vladimír Šmicer, jenž po vyhrané bitvě křepčil se svým českým parťákem Milanem Barošem. „Byl to můj poslední zápas za Liverpool – a hlavně fanouškům jsem chtěl dokázat, že na to pořád mám,“ vyprávěl Šmicer. „Myslím, že se mi to povedlo.“ Liverpool po fantastickém obratu • Foto Profimedia

Nejlepší den Sira Alexe Finále LM 1999: Manchester United vs. Bayern Mnichov 2:1 (z 0:1 na 2:1) Záložník Mario Basler kouřil schovaný za týmovým autobusem a jeho oči hleděly kamsi do prázdna. Bayern díky jeho gólu z šesté minuty vedl 1:0 a byl kousek od triumfu v Lize mistrů, jenže… „Nevěřil jsem vlastním očím. Myslel jsem, že nám letos nebylo přáno, ale pak jsem zažil největší okamžik mého života,“ vyprávěl trenér Alex Ferguson. Ve druhé půli poslal na plac žolíky Teddyho Sheringhama a Oleho Gunnara Solskjaera, kteří v nastavení vystřelili United trofej. Dokonalý obrat! V nebi slavila i manchesterská legenda: sirovi Mattu Busbymu by v den magického finále na barcelonském Camp Nou bylo devadesát. Velkolepý obrat proti Bayernu prohlásil Sir Alex Ferguson za nejhezčí den v životě • Foto Profimedia

Česká EUROfantazie Základní skupina EURO 2004: Česko vs. Nizozemsko 3:2 (z 0:2 na 3:2) Jeden z nejlepších zápasů v dějinách mistrovství Evropy. „Pro takové okamžiky hraju fotbal, pro tohle jsem celý život pracoval,“ vyznal se záložník Tomáš Rosický po zápase snů v Aveiru. S kumpány po dvaceti minutách prohrával o dva góly, ale pak společně stvořili fotbalový zázrak. Ještě do pauzy snížil Jan Koller, ve druhé půli se postarali o obrat Milan Baroš s Vladimírem Šmicerem, jenž se trefil v 88. minutě. Právě útočně laděný záložník Šmicer šel do hry za stavu 1:2, kouč Karel Brückner obětoval obránce Zdeňka Grygeru. Brückner slyšel chválu, zato jeho nizozemský kolega Dick Advocaat kritiku: po hodině hry nepochopitelně stáhl nejlepšího hráče Arjena Robbena. Klíčové sklepnutí! Jan Koller sráží hrudí míč na Milana Baroše, který následnou střelou zpoza vápna vyrovnal duel základní skupiny EURO 2004 s Nizozemskem (3:2) na 2:2 • Foto Profimedia.cz 16 let od bronzového EURO 2004: Vrchol přišel s Dány, jakou roli sehrál pedant Brückner?

Pohřeb na Maracaná Finálová skupina MS 1950: Uruguay vs. Brazílie 2:1 (z 0:1 na 2:1) Když křídelník Albino Friaça Cardoso zkraje druhého poločasu poslal Brazílii do vedení, dvě stě tisíc lidí v mytickém chrámu Maracaná šílelo nadšením. „Kanárci“ byli blízko historicky prvnímu titulu mistrů světa, jenže přišel nečekaný kolaps: Juan Alberto Schiaffino a Alcides Ghiggia zařídili zlato pro Uruguay. „Fanoušci odcházeli jako z pohřbu,“ líčil tehdejší šéf světového fotbalu Jules Rimet. Na tribunách se po zápase našla čtyři mrtvá těla (infarkty a sebevraždy) a doma u rádia tenkrát plakal devítiletý Pelé. Dětskou bolest si později bohatě vynahradil, s Brazílií vyhrál světové zlato třikrát. Uruguayec Juan "Pepe" Schiaffino střílí gól Brazílii • Foto Profimedia

Německý zázrak v Bernu Finále MS 1954: SRN vs. Maďarsko 3:2 (z 0:2 na 3:2) Nosí déšť štěstí? Někdy ano, třeba 4. července 1954 fotbalovému Západnímu Německu. Ve finále mistrovství světa prohrávalo s Maďarskem už po osmi minutách o dva góly, přesto v náročných podmínkách dokázalo zvítězit. Ještě v první půli Max Morlock s Helmutem Rahnem vyrovnali a Rahn šest minut před koncem rozhodl. „Zázrak v Bernu!“ křičelo z novinových titulků. Maďaři přitom procházeli turnajem bez porážky a před finále nasázeli celkem pětadvacet gólů… Památný zápas dodneška připomínají restaurované hodiny s ukazatelem skóre před stadionem, který během let změnil jméno: z Wankdorfu se stal Stade de Suisse. Německý "Zázrak v Bernu" • Foto Profimedia

Eusébiův koncert Čtvrtfinále MS 1966: Portugalsko vs. KLDR 5:3 (z 0:3 na 5:3) Mocný vůdce Kim Ir-sen už málem chystal metály pro hrdiny. Outsideři ze Severní Koreje po 25 minutách vedli nad Portugalskem 3:0 a byli na nejlepší cestě do semifinále mistrovství světa. Mimochodem, už předtím ve skupině senzačně udolali Itálii. Portugalce zachránil čaroděj Eusébio, jenž vstřelil čtyři góly (dva z penalt) a na pátý nahrál. „Korejci začali turnaj tak trochu z žertu a málem končili jako bozi,“ psaly anglické listy o největším překvapení šampionátu. A Portugalci? Ti po velkolepém obratu ve čtvrtfinále vyrazili za historickou medailí: bronz z Anglie 1966 je zatím jejich jedinou plackou z mistrovství světa. Eusébio dal Korejcům 4 góly a na pátý přihrál • Foto Profimedia

Sváteční střelec Thuram Semifinále MS 1998: Francie vs. Chorvatsko 2:1 (z 0:1 na 2:1) Francie 1998? To je pro fotbalové Chorvatsko hodně sladká vzpomínka. Mladá země si pár let po krvavé válce vychutnala světový bronz. Co víc, parta kolem superkanonýra Davora Šukera málem hrála o zlato. Chorvatský lídr v semifinále s domácí Francií vstřelil první gól večera, jenže pak se dvakrát trefil sváteční střelec Lilian Thuram a bylo vymalováno. Pikantní je, že pro obránce Thurama to byly jediné dva góly v reprezentaci. „Teď už nás nic nezastaví,“ pravil po vydřeném semifinále dojatý francouzský trenér Aimé Jacquet. Měl pravdu, parta kolem režiséra Zinedina Zidaneho tři dny nato smetla Brazílii 3:0 a slavila titul. Lilian Thuram proti Davoru Šukerovi • Foto Profimedia

Velká jízda Middlesbrough Odveta semifinále Poháru UEFA 2005/2006: Middlesbrough vs. Steaua Bukurešť 4:2 (z 0:2 na 4:2) Dvakrát seděli hrobníkovi na lopatě, dvakrát se jim podařilo utéct. A v obou případech ve velkém stylu. Čtvrtfinále i semifinále tehdejšího Poháru UEFA se před čtrnácti lety pro Middlesbrough vyvíjelo navlas stejně: Basilej i Steaua měla v součtu obou zápasů už třígólový náskok, ale pokaždé postoupil anglický tým. První semifinále v Rumunsku prohrál 0:1 a v domácí odvetě už ztrácel dva góly, ovšem díky čtyřbrankovému obratu šel dál. Rozhodující zásah Massima Maccaroneho přišel v 89. minutě… Tím si Middlesbrough všechno štěstí vybral, ve finále padl se Sevillou 0:4. Middlesbrough předvedlo velký obrat nejen proti Steaue • Foto Profimedia

Dvanáctigólové šílenství 4. kolo anglického Ligového poháru 2012/2013: Reading vs. Arsenal 5:7 po prodloužení (z 4:0 na 4:5 a z 5:5 na 5:7) Nejde sice o čistý a nepřerušovaný obrat, ale v našem přehledu tahle bláznivá partie nemůže chybět. Navíc dvanáct gólů v jednom fotbalovém zápase tak často nepadá... Reading zažil takřka dokonalý první poločas, do kabin se šlo za stavu 4:1. Tři góly Arsenalu ve druhé půli (poslední až v šesté minutě nastavení) znamenaly prodloužení, v kterém do 120. minuty na obou stranách padlo po jednom gólu. Vypadalo to na penalty, jenže v nastavení druhého prodloužení se trefili Theo Walcott a Marouane Chamakh. Arsenal postupovou euforii nevyužil, hned v následujícím pohárovém kole nečekaně vypadl na hřišti Bradfordu, outsidera ze čtvrté ligy. Dvanáct gólů v jednom zápase, to se jen tak nevidí • Foto Profimedia