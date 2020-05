Maldini, Rivaldo či Kluivert opět válí. TOP 10 synů, kteří se potatili | iSport.cz

Slavná jména opět na scéně. Podívejte se na deset nadějných hráčů, kteří jdou ve stopách svých otců • FOTO: koláž iSport.cz „Kdo je tvůj táta?“ „Maldini.“ „No teda!“ Potomci věhlasných fotbalistů to nemají jen tak. Zdědili talent, ale to je předpoklad, ne záruka úspěchu. Kdyby Shakespearův syn psal, chtěli by po něm Hamleta II. Kdyby Da Vinciho děti malovaly, byla by jejich měřítkem Mona Lisa. Jsou však případy, kdy junioři otce předčí. Že ano, pane Haalande.

Daniel Maldini Daniel Maldini v dresu AC Milán • Foto Profimedia.cz Narodil se s čarovným jménem. Maldini. Neexistuje posvátnější příjmení ani větší odkaz, sportovní i duchovní, jste-li fanouškem či hráčem AC Milán. „Není to jen dar,“ upozornil 18letý Daniel Maldini. „Byl jsem ctěný a všemi vážený, i když jsem nic nedokázal. Není normální, když vás lidé v klubu uctivě oslovují pane Maldini, a vám je třináct…“ Jeho dědeček Cesare, charismatický bek, řídil tým 12 let (1954-66). Čtyřikrát vyhrál titul, poté uspěl jako trenér. Danielovým otcem není nikdo jiný než Paolo Maldini, Il Capitano, veledůstojná a ctihodná persona, bravurní stoper. V Serii A válčil 25 sezon (1984-09), za AC odehrál rekordních 902 zápasů. Scudetto dobyl sedmkrát, Ligu mistrů pětkrát. Od chvíle, kdy se Daniel poprvé nadechl (11. října 2001), nasával s mateřským mlékem i otcovu a dědečkovu sílu – povahu a charakter vítězů. „Odmala jsem chodil do kabiny,“ vyprávěl, „a plácal si s hráči jako Kaká, Cafu, Pirlo, Rui Costa, Gattuso, Seedorf, Inzaghi, Ševčenko.“ Jak (ne)změnila sporty datová revoluce? Fotbal je na půli cesty, co hokej? Jak jinak, začínal v obranné linii, ale trenéři v něm rozpoznali jiné vlohy, techničtější, tvořivější – je z něj ofenzivní záložník, opora italské devatenáctky. „Když mi bylo devět, potkal jsem Zlatana. Teď jsme v jednom mužstvu,“ usmál se Daniel. S áčkem se připravuje od podzimu, ligový debut zažil v únoru. „Emotivní moment, ale táta mě hodně uklidňoval,“ popsal. Big Paolo, dnes ředitel klubu, dodal: „Báječná chvíle pro naši rodinu a také fanoušky, kteří ho přivítali s velkou láskou, což mě dojalo.“ Daniel má staršího bratra, 23letého Christiana. Na nejvyšší úrovni neprorazil a fotbalem se neživí. „První cíl jsem splnil,“ prohlásil momentálně nejmladší hráč Rossoneri. „Teď se musím zlepšovat.“

Marcus Thuram Marcus Thuram (vpravo) v dresu Borussie Mönchengladbach • Foto Profimedia.cz Narodil se v Parmě (srpen 1997) a jeho otci gratulovali spoluhráči Buffon, Crespo či Cannavaro. Lilian Thuram, skvělý obránce, mistr světa i Evropy a rekordman francouzské reprezentace (142 startů), poté vyztužil Juventus a Barcelonu. Marcus je o sedm centimetrů vyšší (192) a fotbalově se nepotatil. Je útočníkem, od léta hvězdou Mönchengladbachu (10 gólů, 7 asistencí).

Justin Kluivert Justin Kluivert v dresu Barcelony • Foto Reuters Vlčí mládě, hbité, ale málo efektivní, chybí mu tátův instinkt. Odchovanec Ajaxu, od sedmnácti vynikal v áčku, v létě 2018 vyrazil do AS Řím (20 milionů eur). Nyní 20letý křídelník a nizozemský reprezentant zůstává trochu za očekáváním. Itálie neseděla ani Patricku Kluivertovi, po jedné sezoně v AC Milán přestoupil do Barcelony, tam exceloval (122 gólů). Justin Kluivert v dresu Barcelony







26 zobrazit galerii

Giovanni Simeone Giovanni Simeone v dresu Cagliari • Foto Profimedia.cz Táta Diego, pes, tvrďák, zvěstovatel bolesti, vyhrál La Ligu a Serii A s týmy bez visačky favoritů (Atlético, Lazio). Ovládl trenérské řemeslo, Rojiblancos vede od roku 2011 a obohatil klubovou vitrínu (titul, pohár, dvakrát Evropská liga). Dvě porážky ve finále LM, ty mrzí dodnes. Giovanni, 24letý útočník, střílel góly v Janově a Fiorentině, hostuje v Cagliari.

Rivaldinho Rivaldinho (vlevo) v dres FC Viitorul • Foto Viitorul FC Famózní záložník, za Barcelonu kouzlil pět sezon, pak ovládl Ligu mistrů s AC Milán (2003) – to byl Rivaldo, Brazilec, mistr světa, vítěz Zlatého míče. Nesnadné břemeno pro syna, který si zvolil přezdívku Rivaldinho (24 let). Hrál v Bulharsku, nyní poznává krásy Rumunska v Constantě.

Erling Braut Haaland TOP 5 mladých fotbalistů. Zázrak z Ajaxu nebo duo z Dormundu Pane, zplodil jste ďábla. To slýchá Alf-Inge, bývalý obránce Nottinghamu, Leedsu, Manchesteru City, otec 19letého Erlinga, kata obran a brankářů, který v této sezoně nastřílel 6 hattricků a těžko uvěřitelných 39 gólů v 29 utkáních. Po přestupu ze Salcburku se stal prvním hráčem Dortmundu, skórujícím při premiéře v bundeslize, poháru i Lize mistrů. V milionářské soutěži potřeboval na úvodních 10 branek 7 zápasů – rekord (jeden z mnoha). PSG rozesmutnil dvakrát, druhá trefa byla pro fandy BVB lepší než součet všech orgasmů za poslední rok, možná dekádu (to záleží, nepodceňujme vestfálské muže). „Má obrovskou sílu, fyzickou a hlavně psychickou, vždy se tlačí dopředu,“ řekl trenér Lucien Favre. Alf-Inge prozradil: „Erlinga jsme odmala vedli k všestrannosti. Do čtrnácti dělal kromě fotbalu atletiku, běhal na lyžích a v házené byl tak dobrý, že mu volal reprezentační trenér.“ Kdo by to byl řekl – ani Brazilec, Argentinec, Francouz, Španěl, Angličan, Portugalec, novou superstar je Nor. Slovák, který zná Haalanda: Dělá tisíc břišáků denně! Proč odmítl Ronalda?

Timothy Weah Timothy Weah (vlevo) v dresu Lille • Foto Profimedia.cz George Tawlon Manneh Oppong Ousman Weah, tak zní celé jméno africké legendy, vítěze Zlatého míče (1995) a kanonýra Monaka, PSG, AC Milán. Jako by to nestačilo, mluvíme o prezidentovi Libérie, který jedná s Donaldem Trumpem, Vladimirem Putinem či Si Ťin-pchingem. Timothy, rychlonohý útočník, v 18 letech debutoval za PSG a dal dva góly. Hostoval v Celtiku, v létě přestoupil do Lille. Moc toho nenahrál, trápí ho stehenní sval.

Leroy Sané Leroy Sané (vlevo) v dresu Manchesteru City • Foto Reuters Souleyman Sané byl jedním z prvních afrických hráčů v bundeslize. Udivoval rychlostí, trefoval se za Freiburg a Norimberk. Za Senegal nasázel 29 branek v 55 utkáních (1990-97). Leroy se narodil v Německu, jeho matkou je gymnastka Regina Weberová, olympijská medailistka. Talent měl v genech, vyčníval v Schalke i Manchesteru City. V létě si poranil kolenní vazy.

Ianis Hagi Ianis Hagi v dresu Glasgow Rangers • Foto Reuters Po Drákulovi nejslavnější symbol Rumunska. Gheorghe Hagi, karpatský Maradona, režisér Realu, Barcelony a milovaný kapitán Galatasaraye. Ianis hrál rumunskou ligu od 16 let, neprosadil se ve Fiorentině ani Genku. Steven Gerrard si ho v lednu vybral do Rangers a Hagi, ofenzivní záložník jako táta, nastřílel brzy tři góly. Nejdražší hvězdy nové generace: Odskočený Sancho i naděje Realu