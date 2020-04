Nejdražší hvězdy nové generace: Odskočený Sancho i naděje Realu | iSport.cz

Jací jsou nejdražší hárči narození v novém tisíciletí? • FOTO: koláž iSport.cz Nová generace hvězd neúprosně nastupuje, v těch největších světových ligách už začínají zářit hráči, kteří se narodili v roce 2000 či později. Detailní průzkum CIES Football Observatory spočítal, kteří fotbalisté nového tisíciletí mají největší hodnotu. Nechybí zástupci světových velkoklubů, ale i sedmnáctileté překvápko hájící barvy Rennes.

10. Moise Kean (Everton) Hodnota: 43 milionů liber (1,28 miliardy korun) Nejmladší střelec v historii italské reprezentace má za sebou dosti bouřlivý začátek kariéry. Nejeden fanoušek si jistě vzpomene, jak se Moiseův otec před třemi lety přel s Juventusem ohledně synovy smlouvy. Turínský klub kromě mzdy pro mladého fotbalistu slíbil i bonus v podobě traktorů pro otcovo zemědělství, a ty prý nedodal. Talentovaný útočník narozený v Itálii rodičům z Pobřeží slonoviny se loni v létě poprvé v kariéře vydal na zkušenou mimo hranice. Pětiletou smlouvou si ho pojistil anglický Everton. Kean za klub z Liverpoolu stihnul zatím jediný gól (při ligové remíze 2:2 s Newcastlem) a taky jedno dočasné vyřazení z kádru kvůli špatné disciplíně. Když si to rozdivočelý útočník srovná v hlavě, může být ještě hvězdou, pořád je mu teprve dvacet let. Moise Kean, trošku potížista, ale rozhodně supertalent • Foto Profimedia.cz

9. Phil Foden (Manchester City) Hodnota: 47 milionů liber (1,4 miliardy korun) Manchester City často plní sportovní noviny a weby zprávami o nákupech superhvězd za horentní částky, rozhodně se však nedá říct, že by sami nedokázali nějakou vychovat. Na nejlepší cestě k takovému statusu je Phil Foden, který teprve v květnu oslaví dvacáté narozeniny. Nevysoký šikovný záložník je odmalička fanouškem City, od roku 2009 začal procházet jejich mládežnickým systémem a na klubové úrovni jiný dres nenavlékl. Za Citizens už stihl 61 zápasů a 10 gólů (31/1 v lize) a v sezoně 2017/18, kdy naskočil do pěti ligových klání, se stal nejmladším držitelem medaile pro vítěze Premier League. V reprezentaci momentálně válí na úrovni do 21 let, už se ale začíná mluvit o tom, že Gareth Southgate by ho mohl začít zabudovávat do dospělého výběru. Talent Manchesteru City Phil Foden vstřelil v Lize mistrů gól Schalke • Foto Reuters

8. Mason Greenwood (Manchester United) Hodnota: 47 milionů liber (1,4 miliardy korun) I hlavní rivalové City si hýčkají nejeden talent. Ten nejblyštivější z nich? Teprve 18letý Mason Greenwood, útočník, který už stihl zasáhnout do 22 ligových zápasů v aktuální sezoně. Vstřelil pět gólů, dalších sedm nastřílel napříč pohárovými soutěžemi. Na Greenwoodovi si experti váží hlavně univerzálnosti i toho, že zvládá stejně dobře zahrát oběma nohama. „Může zahrát na hrotu, obou křídlech, zahraje i desítku. Jednu penaltu kopne levačkou, druhou pravačkou. Je to přirozený útočník,“ chválil ho už na předsezonní tiskové konferenci Ole-Gunnar Solskjaer. Mladý kanonýr Mason Greenwood má být univerzálem napříč útočnou trojicí, jak řekl kouč United • Foto Profimedia.cz

7. Eduardo Camavinga (Rennes) Hodnota: 49 milionů liber (1,46 miliard korun) Nejmladší hvězdička z celé TOP 10, plnoletost završí až v listopadu! Záložník narozený v Angole konžským rodičům obdržel loni v listopadu francouzské občanství a začal nastupovat za tamní jednadvacítku. Nepatří žádnému bohatému velkoklubu, už od roku 2011 si jej hýčká Stade Rennes. Za klub, který je aktuálně třetí v Ligue 1, nastoupil poprvé v dubnu 2019. Ve věku 16 let a 4 měsíců se stal nejmladším debutantem Rennes v prvním týmu. Velkokluby kolem něj ale samozřejmě krouží. Hráče, kterého mnozí považují za nástupce Paula Pogby, by rád do svých řad získal Liverpool či Real Madrid. Eduardovi Camavingovi je teprve sedmnáct, už teď v něm ale v Rennes mají tahouna • Foto Profimedia.cz

6. Ferran Torres (Valencia) Hodnota: 51 milionů liber (1,5 miliardy korun) Španělsko nemá o supertalenty nouzi. Ten nejdražší Španěl narozený ve 21. století se podle CIES jmenuje Ferran Torres a odmalička nosí barvy Valencie. Šikovné pravé křídlo kroutí v dresu „netopýrů“ už třetí sezonu, čerstvě dvacetiletý borec v aktuální sezoně zapsal čtyři branky a tři asistence v 25 ligových kláních. Ve věku 19 let a 324 dnů se stal nejmladším hráčem Valencie, který dosáhl hranice 50 odehraných zápasů v La Lize. „Je silný, rychlý, umí udržet míč u nohy a je dobrý i v hlavičkových soubojích. Je nepředvídatelný, může táhnout míč po křídle, nebo si jej zaseknout do středu hřiště, protože umí dobře zahrát oběma nohama,“ pochvaloval si jeho univerzálnost José Gimenéz, šéf akademie Valencie. Mladý křídelník Ferran Torres patří do základní jedenáctky Valencie • Foto Profimedia.cz

5. Callum Hudson-Odoi (Chelsea) Hodnota: 67 milionů liber (1,99 miliard korun) 19letý křídelník je největším klenotem bohaté Chelsea. Hudson-Odoi už válí i za anglické reprezentační áčko, v březnu 2019 se v zápase proti České republice (5:0) stal nejmladším debutantem Albionu ve věku 18 let a 135 dní. „U nás v Chelsea může dokázat, že z něj bude hráč světové extratřídy,“ pochválil mladého hráče kouč Frank Lampard. Hudsona-Odoie zatím brzdí jen chatrné zdraví. V aktuální sezoně už má za sebou zranění hamstringu i Achillovy šlachy. Také se stal prvním fotbalistou v Premier League nakaženým koronavirem. Z nemoci už se ale dostal a začal trénovat v domácí karanténě. Callum Hudson-Odoi je hvězdou Chelsea, doufá ale v pevnější zdraví • Foto Reuters

4. Vinícius Junior (Real Madrid) Hodnota: 69 milionů liber (2,05 miliard korun) Z akademie Flamenga vzešla nejedna ikona brazilského fotbalu, ať to byl legendární Zico, či bouřlivák s promarněným talentem Adriano. Jak asi dopadne kariéra dalšího „produktu“ tohohle klubu, kterým je Vinícius Junior? Nakročeno má zatím víc než dobře, od 18 náleží jednomu z největších klubů světa - Realu Madrid. I když si od šikovného křídelníka, kterému bude v létě 20, slibuje „bílý balet“ ještě o něco větší produktivitu, jeden gól si budou jistě pamatovat ještě dlouho. Vinícius totiž v březnu rozhodl El Clásico proti Barceloně a pak ještě slavil po vzoru ikony Realu Cristiana Ronalda. Do budoucna bude talent madridského klubu jistě doufat i ve větší prosazení v reprezentaci, zdravotní problémy při reprepauzách mu zatím dovolily jediný zápas v dresu „kanárků“ - prohru 0:1 s Peru. Vinícius rozhodl El Clásico • Foto Reuters

3. Rodrygo (Real Madrid) Hodnota: 82 milionů liber (2,44 miliardy korun) Další brazislká hvězdička Realu Madrid, tentokrát ještě o půl roku mladší a pocházející z akademie Santosu. Křídelník, který se v dětství kromě fotbalu věnoval i futsalu, začal v královském velkoklubu snově. V září 2019 naskočil do ligového zápasu proti Osasuně a do minuty skóroval! V listopadu pak k demolici Galatasaraye Istanbul (6:0) přispěl perfektním hattrickem a asistencí a stal se tak prvním střelcem narozeným ve 21. století, který se gólově prosadil v Lize mistrů. Už teď tak výrazně zastínil otce Erica, který to v profi kariéře dotáhl nejvýše do druhé ligy v rodné Brazílii. V Realu Madrid na něj v nové dekádě budou hodně spoléhat. Rodrygo je velkou nadějí Realu Madrid • Foto Profimedia.cz

2. Erling Haaland (Borussia Dortmund) Hodnota: 94 milionů liber (2,79 miliard korun) Málokterý teenager plní stránky novin tolik jako on. Erling Haaland, teprve 19letý norský kanonýr, za poslední rok drtí rekord za rekordem. O jeho přestup se Salcburku stál snad každý velkoklub, Haaland nakonec zvolil posun do Německa. I v Borussii Dortmund si drží neuvěřitelné statistiky - za osm ligových zápasů stihl devět branek! A to ještě nehrál vždy od začátku... S cenou syna bývalého záložníka Leedsu Alfa-Ingeho Haalanda to bude ještě složitější. Jeho agent Mino Raiola nechal jeho výstupní klauzuli nastavit na 75 milionů eur (cca 2 miliardy korun), dle výzkumu CIES je ale skutečná hodnota norského kanonýra ještě o kus vyšší. Erling Haaland dává mraky gólů, roste v něm nový fotbalový superhrdina? • Foto Reuters Co (ne)víte o Haalandovi: Rekord v pěti letech, kuriózní idol i početí v šatně