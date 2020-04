Slovák, který zná Haalanda: Dělá tisíc břišáků denně! Proč odmítl Ronalda? | iSport.cz

"Tak co, tati, bylo to v šatně v Leedsu?" I na to se může Erling Haaland zeptat tatínka Alfa-Ingeho po historce po Jana Aageho Fjortofta • Profimedia.cz

Norský zázrak. Mašina na góly. Devítka budoucnosti. O Erlingu Haalandovi už se toho napsalo ledacos. Přesto bombarďák Borussie Dortmund skrývá spoustu tajemství. Částečně do nich nahlédl trenér slovenské osmnáctky Stanislav Macek. Při stáži v Salcburku přišel s Haalandem do kontaktu. A jen nevěřícně zíral. „Ve všem vyčníval,“ popsal Macek pro deník SME výjimečné setkání.

V Rakousku vydržel norský útočník jen rok. I taková krátká doba však stačila, aby v Mozartově městě zanechal obří dojem. Nejen v samotném RB, ale i na stážisty zvenčí.

Jedním z nich byl i slovenský mládežnický trenér Stanislav Macek. Díky kontaktům bývalého útočníka Marka Mintála se Macek vydal okoukat, jak se v Salcburku dělá fotbal a domů odjížděl naprosto zahlcený informacemi.

Především proto, že tehdy na tréninku viděl, jak si Erling Haaland počíná. „Vyčníval. V ochotě pracovat, přístupem, kvalitou i zakončením. Všechno proměňoval. Poprvé se netrefil do branky až po pěti dnech,“ vylíčil v rozhovoru pro deník SME. Dojem na něho norský útočník udělal i mimo trávník. „Erling mluví anglicky, německy a francouzsky,“ zaskočilo ho.

Jakmile skončil trénink, Haaland pokračoval. Konec si určoval sám. „Zatímco spoluhráči šli posedět, on dál dřel. Má vlastního kondičního trenéra a dodržuje svůj plán – denně udělá tisíc břišáků a tři sta kliků. Je to pro něho jako droga,“ žasl Macek.

I proto prý poslal přítelkyni zpátky do Norska. V Salcburku by jej pouze rozptylovala. „Prý má Norku, ale po měsíci ji poslal domů. Když s ním byla, tolik se mu nedařilo a nemohl plně regenerovat.“

Slovenskému kouči dokonce Haaland už tehdy prozradil, že jeho kroky z kádru rakouského šampiona povedou do bundesligy. A to navzdory tomu, že o něho projevily zájem kluby z celého světa. V řadě stáli Manchester United, Real Madrid a další. Haaland si však zvolil Dortmund.

„Řekl mi, že si nedokázal představit, že by šel do Realu Madrid či Juventusu. Necítil být se připravený, protože by to byl obrovský skok. Nedokázal si představit, že by najednou seděl vedle Cristiana Ronalda v šatně. Proto zvolil Borusii,“ prozradil Macek.

A byl to geniální krok. V osmi zápasech nastřílel Haaland devět branek. Další dvě přidal v Lize mistrů a jednu v německém poháru. Jeho cena se z kupních 20 milionů eur (zhruba 540 milionů korun) vyšvihla na 70, což je momentálně jeho prodejní klauzule. Experti však tvrdí, že jeho hodnota je daleko nad 100 milionů.