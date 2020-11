Nadšený Hladký u legend United: Scholes trénoval, Gary Neville řeší vše

Gary Neville si Hladkého vybral, Paul Scholes jej chvíli dočasně trénoval a Ryan Giggs sleduje jeho výkony z tribuny. Někdejší opory Manchester United totiž nedaleký Salford spolu se singapurským miliardářem vlastní. „Ambice jsou extrémní,“ říká gólman v rozhovoru pro iSport Premium.

Takže momentální desáté místo vedení asi neuspokojuje, že?

„Když to vezmeme z pohledu umístění, desátá příčka není ideální. Ale máme jeden zápas k dobru na půdě předposledního, který když zvládneme, dotáhneme se nahoru a na třetího budeme ztrácet jen dva body. Tabulka je extrémně vyrovnaná.“

Čekal jste to?

„Když jsem do klubu přicházel, všude se mluvilo o tom, že sezonou suverénně prolítneme, ale i v League One (třetí liga) nebo v Championship (druhá liga) jsou od prvního do desátého místa minimální bodové rozdíly. Potvrzuje se, že v Anglii je to pokaždé pořádná jízda až do posledního kola. A to jich máme 46! Samozřejmě by bylo příjemnější být hned od začátku na postupových místech, kam patříme, ale pořád jsem o naší kvalitě přesvědčený. Přišlo asi šest kluků do základu, chce to čas. Nehledě na to, že byl po pátém kole odvolán trenér.“

MAJITELÉ KLUBU SALFORD CITY Peter Lim (40 %)

David Beckham (10 %)

Ryan Giggs (10 %)

Paul Scholes (10 %)

Gary Neville (10 %)

Phil Neville (10 %)

Nicky Butt (10 %)

Žádná trpělivost, ambice jsou evidentně opravdu jinde.

„Je to přesně tak. Nicméně prý to nebylo podle výsledků, protože my jsme po pěti kolech měli dvě výhry, tři remízy, v poháru jsme postoupili přes Rotherham z Championship a vypadli až s Evertonem. Jenže přišel Gary Neville a řekl, že trenér sice za poslední dva roky odvedl kus práce a postoupil, ale s ohledem na kvalitu týmu nejsme tolik dominantní.“

Přísný šéf.

„Pro nás hráče to bylo složité, ale jeho slova dávala hlavu a patu. Chvíli nás pak vedl Paul Scholes a od minulého týdne máme nového trenéra Richieho Wellense, který minulý rok postoupil se Swindonem do League One. Jeho kvalitu jsme poznali