Lewandowski polské ligy? Zůstanu Tomáš, smál se Pekhart po 4 gólech

Fotbalista Legie Varšava Tomáš Pekhart před sezonou řekl dcerce, že až vstřelí hattrick, přinese domů míč. Po čtyřech gólech v nedělním utkání polské ligy na půdě Zaglebie Lubin mohl svůj slib splnit. Jednatřicetiletý útočník si nevzpomínal, že by někdy v kariéře v jednom soutěžním zápase tolikrát skóroval a cítil, že mohl dát dokonce ještě více branek. Po skvělém představení se těšil na sraz české reprezentace.

„Byl to velmi dobrý zápas. Poprvé od zranění jsem se vrátil do základní sestavy. Byl to pro mě zvláštní zápas. Od začátku sezony jsem sliboval své dceři, že přinesu domů míč, až dám hattrick. Teď jsem dokázal vstřelit čtyři góly. Jsem z toho velmi šťastný,“ citoval klubový web Pekharta, který sám zařídil výhru 4:0.

Nejprve v šesté minutě z penalty střelou do středu branky otevřel skóre, poté ve 13. minutě v krkolomné pozici zblízka dorazil míč do sítě po zblokovaném pokusu od spoluhráče a za dalších šest minut ze stejného místa po podobné situaci zkompletoval hattrick. V 63. minutě se k němu odrazil balon znovu a přidal čtvrtý gól.

„Mohl jsem dát i více gólů v první půli. Po faulu Žubrowského na mě se měla kopat penalta. I on sám řekl, že to byl faul. Nerozumím tomu rozhodnutí, ale dobře, vyhráli jsme 4:0 a to je hlavní,“ uvedl Pekhart.

Podobně povedené utkání zažil zřejmě poprvé v kariéře. „Myslím, že jsem ještě nikdy nedal čtyři góly za zápas. Na kempu v Dubaji se mi to už povedlo, ale nešlo o soutěžní utkání. Dokonce si ani nepamatuji, kdy jsem dal naposledy hattrick. Je možné, že to bylo někdy v reprezentaci do 21 let,“ řekl Pekhart, který dal hattrick v roce 2009 a 2010 za jednadvacítku ve dvou kvalifikačních zápasech proti San Marinu.

Podle klubového webu se stal prvním hráčem Legie od roku 1968, jenž se v ligovém duelu trefil čtyřikrát. Svou bilanci v této sezoně polské nejvyšší soutěže vylepšil na 19 gólů a s přehledem vévodí tabulce kanonýrů. I proto ho v zemi začínají s nadsázkou přirovnávat k polskému kanonýrovi německého Bayernu Mnichov Robertu Lewandowskému.

„Jestli si změním jméno na Robert? Ne, myslím, že raději zůstanu Tomáš,“ uvedl s úsměvem. „Zatím jsem neslyšel, že se mi říká Lewandowski Ekstraklasy (polské ligy). Je to výjimečný hráč, jeden z mých oblíbených. Nemohu se s ním srovnávat. To, co dělá na hřišti, je úžasné. Pro mě je to v tuhle chvíli nejlepší hráč na světě,“ mínil Pekhart.

Po gólovém představení se těšil na dnešní sraz české reprezentace před úvodními třemi zápasy světové kvalifikace proti Estonsku, s Belgií a ve Walesu. Do národního týmu byl povolaný už v listopadu, ale falešně pozitivní test na koronavirus mu start zhatil. Za reprezentaci naposledy hrál v roce 2013.

„Je skvělé být zpět v týmu, protože minule to nevyšlo. Byl jsem povolaný, ale měl jsem smůlu. Jeden test na covid-19 se ukázal jako falešně pozitivní a musel jsem se vrátit domů. Ale nezlomil jsem se,“ uvedl Pekhart pro polský Super Express. „Vrátil jsem se do práce a dával góly. Zasloužil jsem si tuto šanci. Teď už by nemělo dojít ke komplikacím a doufám, že si aspoň pár minut za reprezentaci zahraju,“ doplnil.

Věří, že má šanci se probojovat i na letní evropský šampionát. „Pokud budu hrát dobře a budu pokračovat v těchto výkonech v Legii, určitě je možné být nominovaný na turnaj. Máme jednu z nejtěžších skupin, ale každý, kdo se kvalifikuje, chce hrát proti těm nejlepším. Nemáme co ztratit, pokusíme se překvapit. Nikdo to s námi nebude mít lehké,“ uvedl Pekhart, jehož tým čeká na Euru ve skupině Skotsko, Chorvatsko a Anglie.