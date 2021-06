Útočníci v pohybu. Odchod i návrat v Chelsea. Opustí Lewandowski Bayern?

Nyní londýnský klub přemýšlí o nákupu belgického tanku znovu. Thomas Tuchel by sice rád mezi čerstvé šampiony Ligy mistrů rád dostal Harryho Kanea nebo Erlinga Haalanda, jenže přesun z Tottenhamu znemožňuje velká rivalita obou klubů a o klenot Dortmundu se zajímají velkokluby z celé Evropy. Lukaku je tak na Stamford Bridge brán jako realističtější varianta. Inter Milán navíc sice vyhrál Serii A, ale trápí ho finanční problémy. Svého klenotu si cení na 100 milionů liber (3 miliardy korun), Londýňané budou chtít sumu srazit.

Romelu Lukaku už v Chelsea jednou byl. Smlouvu s „Blues“ dostal krátce po svých osmnáctých narozeninách. Tehdy se příliš neprosadil a po třech letech odešel do Evertonu, od té doby se ale stal jedním z nejobávanějších útočníků v Evropě.

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski za sebou má skvělou sezonu v Bayernu Mnichov. Získal titul a v bundeslize nastřílel 41 gólů, čím překonal téměř půl století starý rekord Gerda Mullera. To ale neznamená, že bude hrát v Německu i v příští sezoně.

„V Bayernu se cítím dobře. Je to skvělý klub a skvělé město, ale zůstávám otevřený,“ překvapil v rozhovoru pro Canal+. „Vždycky jsem chtěl poznat novou kulturu a naučit se nový jazyk. A je jedno, jestli to bude během kariéry, nebo až po ní. Rád jdu za věcmi, kterých ještě nikdo nedosáhl, posouvá mě to dopředu,“ prozradil. O jeho služby prý má zájem jak Chelsea, tak Barcelona.