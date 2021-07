Ondrášek to schytal od nového šéfa: Nedosahuje úrovně našeho týmu

Radost Zdeňka Ondráška a Aleše Čermáka poté, co první jmenovaný proměnil penaltu proti Sönderjyske • Pavel Mazáč / Sport

Gólová radost Zdeňka Ondráška po gólu do sítě Slovenska v Lize národů • Pavel Mazáč / Sport

Gólová radost Zdeňka Ondráška po gólu do sítě Slovenska v Lize národů • Pavel Mazáč / Sport

Zdeněk Ondrášek to na úvod nového angažmá schytal od majitele klubu • koláž iSport.cz

Start v novém klubu, to je pro každého fotbalistu klíčové období. Útočník Zdeněk Ondrášek ho právě zažívá v rumunském FCSB, evidentně ale neprobíhá ani trochu hladce. Svérázný majitel klubu Gigi Becali totiž hned po prvním utkání českého střelce nekompromisně sestřelil. „Vůbec nedosahuje úrovně našeho klubu,“ prohlásil rázně.

V létě po jediném roce ukončil angažmá v plzeňské Viktorii, útočník Zdeněk Ondrášek se následně coby volný hráč přesunul do předního rumunského celku FCSB. Ve čtvrtek večer si odbyl soutěžní premiéru, v ligovém utkání na hřišti Botosani naskočil do druhého poločasu.

Evidentně ovšem nesplnil to, co od něj v klubu očekávají. Minimálně z pohledu extravagantního majitele Gigiho Becaliho, který v následném televizním rozhovoru Ondráška bez milosti zkritizoval.

„Viděl jsem hrát Ondráška 45 minut. Není to hráč pro náš tým, vůbec nedosahuje naší úrovně,“ vypálil bez sentimentu Becali. Směrem do budoucna to pro 32letého útočníka nevěstí nic moc dobrého.

Becali je totiž známý tím, že si velmi často nebere servítky. Média zásobuje kontroverzními výroky, velmi často se uchyluje k hodně nezvyklým tahům. V tuhle chvíli proto těžko odhadovat, jakým směrem se bude spojení Ondráška s FCSB vyvíjet.

Rodák ze Strakonic má při tom pověst spolehlivého střelce. Góly dával v Norsku, Polsku i USA, v dresu Viktorie se v minulé sezoně trefil devětkrát. Rumunské dobrodružství ale očividně nezačalo zrovna idylicky.