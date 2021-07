Becali už Ondráška chválil, Trpišovský přišel včas, říká Dušan Uhrin mladší

Byla to scéna, jakou v Česku trenér nezažije. Zvlášť když dává klub předčasně sbohem. Dušana Uhrina mladšího však příznivci bukurešťského Dinama málem umačkali...

Podle záběrů na sociálních sítích se s vámi fanoušci loučili dost vřele – a vehementně.

„Vyhazovali mě do vzduchu. Musím říct, že to jsem se lekl... (usmívá se) Nevěděl jsem, že tam bude tolik fanoušků. Na těch záběrech to není vidět, ale bylo jich tam na dva tisíce. Uspořádali fotbalový turnaj, udělali si asi šestadvacet týmů, a mě na něj pozvali. Měl jsem je rád. Tým podporovali. Vezměte si, že za rok vybrali dva miliony eur na klub, aby ho zachránili. To je neuvěřitelné.“

Takže Bohemians na rumunský způsob...

„No, vybrali toho trošku víc. (směje se) Mají asi sedmnáct tisíc organizovaných fanoušků. I v Itálii, Anglii. Pravidelně platí příspěvky. Stačí dát měsíčně dvě eura a už je to slušný. Hráli jsme v padesátitisícové aréně, která hostila i mistrovství Evropy. A když kvůli koronaviru lidé nesměli na stadiony, fanoušci sami nabízeli na každý domácí zápas virtuální vstupenku za jedno euro.