Eriksen plánuje comeback na MS: Chci hrát fotbal a není důvod, proč bych nemohl

Dánský fotbalista Christian Eriksen po srdeční zástavě na letním mistrovství Evropy pokračuje v rekonvalescenci a sní o startu na letošním světovém šampionátu. Devětadvacetiletý záložník po červnovém kolapsu nedávno ukončil angažmá v Interu Milán, protože v italské lize by s voperovaným defibrilátorem hrát nemohl.

„Mým cílem je hrát na mistrovství světa v Kataru, to jsem měl v hlavě celou dobu. Jestli budu nominovaný, to je jiná věc, ale o návratu sním. Takže do té doby chci prostě hrát a dokázat, že jsem zpátky na stejné úrovni,“ řekl Eriksen v rozhovoru pro dánskou televizi DR.

Někdejší hráč Ajaxu Amsterdam a Tottenhamu se momentálně připravuje na návrat ve Švýcarsku v třetiligovém Chiassu. Sám se cítí výborně a bez jakýchkoliv omezení. „Chci hrát zase fotbal a není žádný důvod, proč bych nemohl,“ dodal.

Eriksen prodělal srdeční zástavu 12. června v úvodním utkání Dánů na Euru proti Finsku a na trávníku ho museli oživovat. V nemocnici mu poté voperovali kardiover-defibrilátor. „Od té doby se už nic dalšího nestalo, i když mi srdce testovali všemi možnými způsoby,“ uvedl Eriksen. „Sním o tom, že se zase připojím k reprezentaci a budu hrát na stadionu Parken a dokážu, že to byla jen jednorázová záležitost. Ale opakuji, je na trenérovi, jak to vyhodnotí,“ dodal.