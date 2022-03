Lech kombinuje náturu pražských „S“ i Baníku. Jak klub slavil velké výročí?

PŘÍMO Z POLSKA | Velká modrobílá party se vydařila. Češi, kteří ji měli v pánu pošramotit, odjeli s prázdnou. Lech Poznaň, klasická značka polského fotbalu, oslavila stoleté výročí založení triumfem nad Jagiellonií Bialystok, v jejímž dresu museli překousnout prohru 0:3 Tomáš Přikryl s Martinem Pospíšilem. „Tady je to vždycky těžké,“ utrousil druhý z nich.

V Česku si často legendy klubů stěžují, jak se k nim organizace, v jejichž barvách potili krev, chovají. Nepřipomínají jejich zásluhy, úspěchy. Pánové, kteří leštili odkaz poznaňského Lechu, musí být po sobotní noci uspokojení.

Na tribunách velebilo jedenáctku historie, v jejímž útoku symbolicky nastoupil i Robert Lewandowski, který v Lechu rozjel fantastickou kariéru (na zápase nebyl, místo toho klasicky dvakrát pálil v dresu Bayernu Mnichov), přes 40 tisíc lidí. Atmosféra byla famózní, pokud bychom použili klišé, elektrizující. Městský stadion zalila modrobílá vlna - a hromově zněl pokřik „Kolejorz“.

Kolejáři, jak se Lechu roky přezdívá kvůli tomu, že byl klubem polské železnice, i volbou reků svých dějin oslavili sté výročí. „Bylo to nezapomenutelné. Jak jsem říkal, Poláci jsou velcí tradicionalisté, i tentokrát to bylo vidět,“ říká Antonín Čepek, kondiční trenér ve službách Lechu Poznaň. „Bylo to spojené i s vyhlášením jedenáctky. Po zápase se konala velká oslava v útrobách stadionu. Dorazili bývalí hráči, zástupci jiných klubů i celého polského fotbalu,“ popisuje.

Není divu, Lech je místním pojmem, týmem levelu Sparty či Slavie v Česku. Barvami a postavením ve svém Velkopolském vojvodství (kraji) zase připomíná Baník. Nutno přidat, že Ostravě je podobný rovněž zaujetím, hrdostí i divokostí fanoušků. Jen to vynásobte dvěma, minimálně. Ostatně na stadion chodí pravidelně mezi dvaceti a třiceti tisíci diváky.

Lech Poznaň oslavil stoleté výročí založení klubu

Tentokrát bylo našlapáno až po střechu, duel však neměl pouze večírkový námět.

Jde totiž o mnohem víc. Lech hraje o titul, po víkendovém kole je třetí. Bod ztrácí na vedoucí Pogon Štětin, jen o skóre sedí za Rakowem Čenstochová, jehož mančaftu šéfuje český kapitán a reprezentant Tomáš Petrášek.

Na tribunách bylo jasně znát, že mistrovská koruna je hlavní ideou sezony. „Od vedení klubu nijak veliký tlak necítíme. Ale znát to je, fanoušci na titul myslí,“ netají Čepek. Kolejáři by mohli slavit po sedmi letech.

Na úspěch myslí, důkazem budiž i například letní příchod Adriela Ba Louy z Plzně. Lech za něj vydal 1,2. milionu euro, tedy více než 30 milionů korun. „Byl to opravdu velký transfer směrem dovnitř,“ přikyvuje kondiční trenér.

Ba Loua v sobotu večer maličko zapadl, podobně technických hráčů bylo na hřišti přehršel. Lechu to přesto nevadilo, dál šturmuje za snem. Vyprodat stadion se jim proto do konce sezony určitě ještě povede. I bez oslav.