Wisla plná Čechů spadla z polské ligy. Ondrášek: Katastrofa, nebojovalo se

„Je to katastrofa pro nás i fanoušky, kteří s námi byli celou dobu. Máme nejlepší fanoušky, ale realita je taková. Nyní je třeba udělat vše pro to, aby se Wisla vrátila do Ekstraklasy,“ řekl Ondrášek polským médiím po nedělní porážce 2:4 v Radomi, která zpečetila sestup týmu. Do zápasu zasáhli i kapitán Michal Frydrych, další obránce Matěj Hanousek a útočník Jan Kliment, kterého Ondrášek v 64. minutě vystřídal.

Když Ondrášek do klubu v zimní pauze přišel, byl tým vedený někdejším plzeňským koučem Adrianem Guľou na třináctém místě. Na jaře ale Wisla vyhrála jediný ze 14 zápasů, v nichž dala 16 branek, a skončila šestnáctá.

„Chyběly nám body, góly... Nebojovalo se, takhle se hrát nedá. Někteří lidé vůbec netuší, co obnáší druhá liga. Bude to ještě těžší než Ekstraklasa, protože tam všichni bojují a běhají. Před deseti lety vládla tiki taka a dneska všichni bojují. Když se nebojuje, vypadá to, jak to vypadá,“ prohlásil Ondrášek, který dal v devíti utkáních dva góly.

„Není to jen o jednom zápase, táhne se to už dlouho. Bohužel jsem to zažil už v Norsku, ale to bylo jiné,“ uvedl třiatřicetiletý útočník, který zažil v roce 2013 sestup s Tromsö. „Tohle je něco nepředstavitelného. Nevěřili jsme, že k tomu dojde, ale na jaře jsme vyhráli pouze jednou, takže jsme mohli těžko pomýšlet na čelo tabulky,“ konstatoval sedminásobný český reprezentant.

S Wislou podepsal v zimě smlouvu do června příštího roku s opcí. „Nikam neodcházím, ale nevím, jaké má klub plány,“ prohlásil bývalý hráč Plzně, Českých Budějovic nebo Dallasu.

Sestup z nejvyšší polské soutěže zažili o víkendu i další Češi. Do druhé ligy spadla také Nieciecza, kterou vede trenér Radoslav Látal s asistentem Radimem Kučerou. V týmu působí útočník Tomáš Poznar, který přišel v únoru ze Zlína, a obránce Matěj Hybš a záložník Michal Hubínek. Další čeští hráči Adam Hloušek a Martin Zeman v klubu v zimě skončili.