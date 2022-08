Chielliniho blok! Hvězda vzbudila rozruch zákrokem z jiného sportu

Tohle je pravý opak legendární boží ruky. Zatímco slavný Argentinec Diego Maradona na světovém šampionátu v roce 1986 prohřešek proti pravidlům dokonale skryl, Giorgio Chiellini ve službách Los Angeles se s tím vůbec nemazal. V zápase americké nejvyšší soutěže proti Real Salt Lake si italský zadák počínal jako zkušený volejbalista, když ve výskoku před zraky rozhodčího razantně odbil míč do bezpečí a zastavil hrozící brejk. Dostal žlutou kartu a i díky jeho zákroku slavil se spoluhráči tříbodový zisk.

Giorgio Chiellini se připojil k týmu Los Angeles na začátku letošního července, když se po dlouhých sedmnácti letech rozloučil s Juventusem. 37letý stoper se tak v novém angažmá bezesporu zařadil mezi největší hvězdy týmu a na hřišti mu v neděli pomohl i k poslednímu vítězství 4:1 na půdě Real Salt Lake.

Za úkol má jednoznačně bořit útočné akce, což na sto procent potvrdil v 69. minutě zápasu, kdy využil svých 187 centimetrů výšky a při dlouhém balonu soupeře se vyšplhal do vzduchu. Kdyby neuspěl, protihráč by se dostal do brejku. Za příznivého stavu 3:1, hrozil tak kontaktní gól.

Tohle měl v hlavě zřejmě i Chiellini. Jenže na balon hlavou nedosáhl, proto ho odpálil rukama. „Řekl bych, že to odehrál podle pravidel správně. Ale Volejbalu,“ glosoval na Twitteru bývalý obránce Jakub Podaný.

Hlavní rozhodčí se okamžitě rozběhl směrem k hříšníkovi a razantně mu ukázal kartu - jen žlutou, což se nesetkalo s pochopením hráčů Real Salt Lake. Bývalý obránce Juventusu ale ze hřiště stejně putoval o čtyři minuty později, když ho trenér vystřídal.

V průběhu druhého poločasu naskočil do hry i velšský reprezentant Gareth Bale, který se v 86. minutě zbavil dvou soupeřů a hravě vstřelil čtvrtý gól Los Angeles.