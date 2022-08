„Uvidíme, kdo lhal.“ Chelsea získala beka: novinář věděl víc než klub

Když něco napíše, s vysokou pravděpodobností se to stane. Uznávaný novinář Fabrizio Romano rozjel na sociálních sítích ostře sledovaný byznys s oznamováním fotbalových přestupů a málokdy se zmýlí. Pravdu měl i ohledně příchodu Marca Cucurelly do Chelsea, přestože jeho informaci důrazně odmítl Brighton, v němž 24letý obránce odehrál pouhou sezonu. „Nesmysl!" reagovali zástupci klubu na Twitteru. Opravdu? Španěl se za další dva dny stal oficiální posilou „Blues" za rekordní sumu a Romano zase podle anglické Wikipedie šéfem Brightonu.

Jako jeden z prvních věděl o přestupu Paula Pogby do Juventusu nebo Roberta Lewandowského do Barcelony. Tuto středu večer pak Fabrizio Romano vypálil své klasické heslo: Here we go! a podrobně informoval o příchodu Marca Cucurelly z Brightonu do Chelsea.

Kluby se prý dohodly, podmínky s hráčem vyjasněny a termín lékařské prohlídky zamluven. „Nesmysl!" reagoval okamžitě Brighton. „Navzdory nepřesným zprávám z mnoha médií nebyla dnes večer s žádným klubem uzavřena dohoda o prodeji Marca Cucurelly,“ zaznělo ve středečním příspěvku na Twitteru.

Jednání asi najednou nabrala rychlý spád. Za dva dny, tedy v pátek dopoledne, španělský bek už křepčil před fotografy s dresem Chelsea. „Je to realita,“ udeřili Londýňané.

Romano tak tento mini duel vyhrál a za odměnu se podle anglické Wikipedie stal vlastníkem klubu Brighton & Hove Albion.

Zdá se, že renomovaný italský novinář měl jasné zprávy, po celou dobu byl klidný. Pořád opakoval, že Cucurella míří na Stamford Bridge. Přidával další detaily průběhu jednání.

A když přestup Blues potvrdili na klubovém webu, své pocity dal najevo. K příspěvku na sociálních sítích doplnil emotikony vyzařující klid, další uživatelé o situaci vtipkují.

Každopádně Chelsea koupila odchovance Barcelony prý za víc než 60 milionů liber (asi 1,8 miliardy korun), což znamená, že Brighton za něj dostane nejvyšší částku v historii klubu.

Dosavadní přestupový rekord Brightonu držel obránce Ben White, který minulé léto přestoupil za 50 milionů liber do jiného londýnského klubu Arsenalu.

„Jsem opravdu šťastný. Je pro mě velkou příležitostí, že jdu do jednoho z nejlepších klubů světa. Budu tvrdě pracovat, abych tu byl šťastný a pomohl týmu,“ řekl Cucurella pro web Chelsea, s níž podepsal šestiletou smlouvu.

Součástí dohody je také odchod 19letého stopera Leviho Colwilla do Brightonu.

Do jeho týmu zamířil Cucurella loni v létě z Getafe. V minulé sezoně v 38 soutěžních utkáních zaznamenal jeden gól a dvě asistence a pomohl k devátému místu v Premier League.

Levý bek by měl být připraven za Chelsea nastoupit už v sobotním úvodním zápase nového ligového ročníku na hřišti Evertonu.

Pro Chelsea s novými americkými majiteli je Cucurella třetí letní akvizicí. Londýnský klub vlastněný konsorciem investora Todda Boehlyho už posílili senegalský stoper Kalidou Koulibaly z Neapole a anglický křídelník Raheem Sterling z Manchesteru City.