Tohle nám chybělo... Anglie viděla hit: Klopp chtěl VAR, De Bruyne ožil

Jeden z hlavních favoritů na triumf v Ligovém poháru je ze hry, Liverpool trofej po dramatickém zápase zkrátka neobhájí. O jeho vyřazení se postarali svěřenci Pepa Guardioly. „City bylo daleko lepším týmem, ale obrovský kredit Liverpoolu za to, že zůstal dlouho ve hře. Tohle nám chybělo, že?" řekl Carragher pro Sky Sports.

Oba celky se totiž vrátily do soutěžního zápasu po víc než měsíční přestávce kvůli mistrovství světa v Kataru. A pauza rozhodně nebyla znát. „Klubový fotbal je prostě na jiné úrovni než ten mezinárodní. Země se sice spojí, což jsme viděli při vítězství Argentiny. Ale kvalita? To se nedá srovnávat," zamyslel se Carragher.

V pohárovém zápase se trefil už po deseti minutách Haaland, rozhodující trefu pak obstaral v 58. minutě Nathan Aké. „Byl to spektakulární zápas s vysokým nasazením. Dá se z toho hodně vzít," prohodil po utkání Klopp.

Jenže hlavním tématem pozápasového rozhovoru nebyl výkon mužstva. Klopp si stěžoval na to, že v utkání měl být k dispozici VAR. „Chápu, že v dřívějších kolech soutěže to není možné, protože se hraje na různých úrovních. Ale tohle? City proti Liverpoolu? Všechny technické věci tady jsou, tak proč bychom toho neměli využít?" ptal se nechápavě.

V utkání totiž viděl několik sporných situací. „Bylo tam pár rozhodnutí o ofsajdu, kde byli všichni na stadionu přesvědčeni, že to musí být odmávané," prohodil Klopp.

Třeba hned v šesté minutě podle něj byl za obranou Reds Haaland, který přichystal gólovou šanci pro mladíka Colea Palmera. Gól z toho nebyl, ale... „Byl to ofsajd, ale praporek nahoru nešel, a to ve vás vyvolává špatný pocit. Tohle dává hře směr," vysvětloval Klopp.

De Bruyne ožil

VAR se v Ligovém poháru využívá až od semifinále, do něhož se Liverpool nepodívá. „Rozhodčí jsou na VAR už zvyklí a najednou jim řeknete, že dneska není k dispozici... Vypadalo to, že v několika situacích na to čekali, jako by si mysleli, že VAR prostě existuje," líčil německý kouč. „Všude je VAR, tak proč ne v této soutěži, zvlášť v zápase, jako byl tenhle?" dodal.

City tak slaví postup, do čtvrtfinále proti Southamptonu jim pomohl i dobrý výkon Kevina de Bruyneho. Na šampionátu v Kataru přitom čelil kritice, s Belgií skončil už po základní skupině.

„Byl obrovsky kritizovaný, nejen na hřišti, ale i mimo něj. Myslím, že je nejlepším hráčem Premier League za poslední čtyři nebo pět let, ale na šampionátu s Belgií zůstal daleko za svým stadardem. Nikdo není neomylný, ale nemohl jsem uvěřit tomu, co jsem viděl," poznamenal Carragher.

V dresu „citizens" po krachu s národním týmem ale zase ožil...