Kopnutí kouče USA do ženy po 31 letech. Šťavnaté je, i kdo kauzu vytáhl

Trenér Gregg Berhalter dovedl fotbalisty Spojených států na nedávném mistrovství světa v Kataru do osmifinále. Zaslouží si novou smlouvu, která mu na konci roku vypršela? Vliv na to bude mít nejen aktuální výsledek, ale také vyšetřování 31 let staré události, kdy Berhalter kopnul do nohou svoji budoucí ženu. Ano, na zámořské fotbalové scéně se momentálně propírají ryze soukromé záležitosti. Jak se ukázalo, klíčovou roli hraje matka jednoho z hráčů v současném týmu.