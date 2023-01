Kouč USA má problém. Kopl manželku do nohy v roce 1991, čelí vyšetřování

Americká fotbalová federace U.S. Soccer začala vyšetřovat trenéra mužského národního týmu Gregga Berhaltera kvůli 31 let starému incidentu. V roce 1991 Berhalter při hádce kopnul do nohou svou současnou manželku.

Kouč a jeho žena zveřejnili prohlášení, v němž Berhalter uvedl, že se z „ostudné“ události z mládí poučil. Dvojice se na sedm měsíců rozešla, ale poté se dala opět dohromady a nedávno oslavila 25 let od svatby. Společně mají čtyři děti.

„Na podzim roku 1991 jsem potkal svou spřízněnou duši Rosalind. Jednoho večera jsme popíjeli v místním baru a dostali jsme se do vyhrocené hádky. Zvrhlo se to a kopnul jsem ji do nohou. Pro mé tehdejší chování neexistuje omluva. Byl to ostudný okamžik, kterého dodnes lituji,“ uvedl devětačtyřicetiletý trenér a bývalý americký reprezentant.

Berhalter uvedl, že o tři desetiletí staré události řekl organizaci U.S. Soccer v prosinci během mistrovství světa člověk, jenž tvrdil, že má informaci, která kouče „zničí“. Americký tým na MS vypadl v osmifinále s Nizozemskem.

Americká federace v souvislosti s vyšetřováním oznámila, že se bude zabývat tím, kdo povede národní mužstvo během lednového přípravného kempu. Rozhodnutí oznámí v příštích dnech.