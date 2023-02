Vaclík o novém angažmá: Poslední možnost chytat v Anglii. A v létě...

Na poslední chvíli se k Tomáši Součkovi a Vladimíru Coufalovi ohlásil další Čech v Anglii. Na Ostrovy míří brankář Tomáš Vaclík, ve zbytku sezony má pomoci Huddersfieldu se záchranou ve druhé lize. „Výhled je odchytat tu co nejlépe tři měsíce a najít v létě klub na delší dobu. Věřím, že se mi to podaří,“ přeje si 33letý reprezentační gólman, jenž si vždycky přál chytat v zaslíbené zemi. Byť Premier League mu zatím uniká…

Za sebou má krásná angažmá v Basileji a Seville, v zahraničí působí trvale od roku 2014. A za kopečky pokračuje dál i potom, co ho odmítli v řeckém Olympiakosu. Tomáš Vaclík se chystá na svou první anglickou zkušenost.

Tomáš Vaclík Narozen: 29. března 1989 v Ostravě (33 let)

Pozice: brankář

Kariéra: Vítkovice (2000–10), Žižkov (2010–12), Sparta (2012–14), Basilej (2014–18), Sevilla (2018–21), Olympiakos Pireus (2021–23), Huddersfield (2023)

Úspěchy: vítěz Evropské ligy se Sevillou, 1x titul, 1x pohár se Spartou, 3x titul s Basilejí, 1x titul s Olympiakosem

Kdy jste se s Huddersfieldem prvně spojili?

„První kontakt byl asi před čtrnácti dny, kdy jsme měli zoom s trenérem gólmanů a se sportovním ředitelem Huddersfieldu. Už je to celkem dlouho… Nakonec jsme se to rozhodli udělat až těsně před koncem přestupního termínu. Věřím, že je to dobré rozhodnutí.“

Proč ne, když v Olympiakosu vám dali najevo, že si můžete hledat nové angažmá…

„Jasně. Navíc ta perspektiva tady je, pokud se nic nestane a budu dobrý v tréninku, že bych měl začít hned od soboty chytat. Porce zápasů je tady obrovská, sezona končí někdy 8. května, do té doby nám zbývá ještě devatenáct kol. Ta situace, v jaké jsem v Olympiakosu byl a po tom tříměsíčním zranění a rekonvalescenci, než jsem začal zase trénovat, se úplně otočila. Tam mi dali najevo, že se mnou nepočítají, že si můžu hledat tým, takže jsme s agenty hledali možnosti, kde bych mohl hned chytat.“

Být zase v zápřahu.

„Ano, v zápasovém rytmu, věřím, že se to tady povede. Dohodu máme do konce sezony, to znamená, že smlouva je v podstatě tříměsíční, přicházím pomoct se záchranou. Ta sezona je pro klub složitá, minule hráli finále play off o postup do Premier League, teď je to úplně jiné…“

To vás neodrazovalo?

„Ne, motivace a cíl pro sezonu je jasný. Pro mě je určitě lepší, že můžu zase chytat, rozhodlo tohle. Na jednu stranu jsem mohl zůstat v Aténách a užít si léto úplně bez stresu, ale tohle je nová výzva, šli jsme kvůli tomu i dolů s penězi. Je to zkrátka něco, na co jsem zvědavý. Championship je vyrovnaná, týmy tady jsou našlapané, hraje se ve vysoké intenzitě, zájem fanoušků o soutěž je obrovský, velké stadiony, 46 kol v sezoně… Je to obrovská porce. Brali jsme to ze všech úhlů.“

Co bude pak?

„Výhled je odchytat tu co nejlépe tři měsíce a najít v létě klub na delší dobu. Věřím, že se mi to podaří a ukážu všem, že jsem zdravotně v pořádku po té operaci s ramenem. Doufám, že tenhle plán mi vyjde.“

Ještě jedna věc, co pracovní povolení, které se od odchodu Británie z Evropské unie trochu zpřísnilo?

„Po brexitu je potřeba splnit určité podmínky, aby člověk pracovní povolení dostal. U mě to bylo na poslední chvíli. Nějaké minimum je patnáct bodů, já bych se do toho býval vlezl úplně v pohodě, měl bych snad 21, ale kvůli tomu zranění, kdy jsem dlouho nechytal, se mi odečetlo asi šest bodů, měl jsem to přesně na patnáct. Takže tohle byla asi ta úplně poslední možnost, pokud jsem si ještě někdy chtěl zachytat v Anglii.“