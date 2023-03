TOP hráči ročníku 2003: zázrak z Dortmundu i mladík se záplavou trofejí

Byl to dobrý ročník. Fotbalisté s letopočtem narození 2003 už na hřišti vynikají umem a přínosem pro jejich týmy, ačkoliv teprve postupně opouštějí kategorii teenagerů. Například Jude Bellingham byl nominovaný do ankety FIFA The Best a i přes jeho nízký věk ho zvolili jako nejlepšího zástupci tří zemí. Výš než Messiho či Mbappého. Další najdeme v Bayernu, Leverkusenu nebo Liverpoolu.