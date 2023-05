Nečekaní střelci TOP lig? Mág sestupů, kanón z Brooklynu i kolega Pavlenky

Kanonýři evropských top lig, které jste možná nečekali • FOTO: koláž iSport.cz Haaland, Mbappé nebo Lewandowski? Tentokrát zapomeňte. V nejlepších evropských ligách umí pálit ostrými i forvardi, o kterých jste dosud tolik neslyšeli. Hrají na adresách, kde bychom největší fotbalové celebrity hledali marně, přesto jsou v tabulce střelců proklatě vysoko a možná vyhlížejí velký přestup.

FOLARIN BALOGUN (Stade Reims/Arsenal) Ligue 1: 36 zápasů/20 gólů Je to průlomová sezona pro jednadvacetiletého mládence? Zdá se, že ano. Pod belgickým koučem Willem Stillem prožívá svou francouzskou pohádku v Reims, kde je však pouze na hostování z Arsenalu a Mikel Arteta si jistě mne ruce. Po fešácké sezoně by asi v Londýně Balogun šanci dostat měl. Patří k nejlepším kanonýrům francouzské ligy. Loni na hostování v Middlesbrough se mezi dospělými rozkoukal a teď už ukazuje svůj potenciál. Rodák z Brooklynu se stále ještě může rozhodovat, jestli chce reprezentovat Anglii nebo USA. Pokud bude takhle pokračovat, ani dres Albionu by mu nemusel být zapovězen. Folarin Balogun hostoval v Reims z Arsenalu • Foto profimedia.cz

HABIB DIALLO (Štrasburk) Ligue 1: 36 zápasů/20 gólů Senegalské kladivo válí za Štrasburk ve francouzské lize a těžko říct, jak dlouho tam ještě setrvá. Patří mezi obávané střelce v zemi pod Eiffelovkou už nějaký ten pátek. Nejprve se dokázal prodat za lepším v Métách. Ve Štrasburku válel tři sezony. V 27 letech je v nejlepším věku, aby po něm teď sáhl někdo movitější ve Francii, nebo aby šel za lepším úplně někam jinam. Habib Diallo se v hierarchii kanonýrů Ligue 1 stále posouvá výš a výš • Foto profimedia.cz

JOSELU (Espanyol Barcelona) La Liga: 34 zápasů/16 gólů Oslavil Kristova léta, ale píše těžko uvěřitelný příběh. Kdo může třeba říct, že má v kariéře průměr gólu na utkání v Realu Madrid? Je to právě Joselu, který před více než deseti lety nastoupil v dresu Bílého baletu jednou v lize a jednou ve španělském poháru. V obou zápasech dal gól. Pak šel na zkušenou do zahraničí, ale v Německu kdovíjaký šutér nebyl, v Anglii se mu nedařilo v dresu Newcastlu vůbec, a tak se vrátil domů. Zajímavostí je, že loni sestoupil s Alavésem, tak přešel do Espanyolu a sestoupil zase. Sám Joselu si ale drží bilanci půl gólu na zápas a je to jeho nejlepší sezona v kariéře. Díky tomu taky ve svém věku nakoukl do reprezentace. A co myslíte? Prostě nestárne. Při své reprezentační premiéře dva dny před 33. narozeninami šoupnul Norům v kvalifikaci o ME během deseti minut dva kousky. Joselu v dresu Espanyolu Barcelona • Foto Reuters

BOULAYE DIA (Salernitana/Villarreal) Serie A: 33 zápasů/16 gólů Další senegalská stopa našeho výčtu. Dia už na sebe upozornil v předminulé sezoně, kdy v dresu Reims nasázel ve francouzské lize 14 branek v 36 zápasech. Proto po něm sáhl Villarreal. Žlutá ponorka věřila, že našla svůj kanón, jenže Dia zůstal za očekáváním. Ne, že by to byl úplný propadák, ale 5 gólů a stejný počet asistencí v 25 zápasech bylo málo. V této sezoně byl proto vyslán už do třetí soutěže za tři roky. Je suverénně nejlepším střelcem Salernitany v Serii A a skromný klub se díky jeho potenci zachrání. Je mu teprve 26 let, takže to vypadá, že mu ve Villarrealu ještě šanci dají. Prosadí se Boulaye Dia i ve Villarrealu po návratu ze Salernitany? • Foto koláž iSport.cz