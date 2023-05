Čistka ve vedení hned po titulu? Ikona Bayernu nechápe, znejistěl i Tuchel

Titul je sice doma, ale tentokrát si mohli všichni, co mají něco dočinění s Bayernem zatleskat s křečovitým úsměvem na tváři. Bayern nepřesvědčil. Z Ligy mistrů vypadl celkem hladce ve čtvrtfinále s Manchesterem City, a kdyby si nepřivodil v posledním kole bundesligy totální kolaps Dortmund, Bayern byl pokořen i na domácí scéně.

To vše poté, co byl pro někoho na německé poměry v březnu překotně odvolán z trenérské židle Julian Nagelsmann. Na jeho místo usedl Thomas Tuchel, ale favorit bundesligy nadále klopýtal.

Teď s titulem se ukazuje, že problémy v Bayernu sahaly ještě dál. Doslova několik hodin po výhře v Kolíně nad Rýnem už to bylo venku. Vedení klubu odvolalo generálního ředitele Olivera Kahna a sportovního ředitele Hasana Salihamidžiče.

Oba pro Bayern dýchali, oba se za něj rvali na trávníku i v kanceláři, ale tohle spojení končí. Kahn celou situaci neunesl a po emotivním výstupu na mimořádném zasedání dozorčí rady klubu mu bylo doporučeno, aby na zápas do Kolína nad Rýnem vůbec neodcestoval. Oslavy titulu tak byly bez někdejšího brankáře.

Salihamidžič se sice oslav účastnil, ale už věděl svoje. „Sice jsme získali titul, ale máme tady další problém,“ pronesl trenér Thomas Tuchel a své rozladění neskrýval. „Ti dva pánové byli důvodem, proč jsem do Bayernu přišel. Musím to zpracovat. Předpokládám však, že v Bayernu budu pokračovat.“

Tuchel věděl o vyhazovu obou mužů od pátku, ale k hráčům se informace dostala až po zápase o všechno. Kabina pak v čele s Thomasem Müllerem a Joshuou Kimmichem působila rozmrzele.

Po oslavách na mnichovském Marienplatz se k situaci vyjádřil Kimmich, který je považován za jeden ze symbolů současného kádru. „Nevěděl jsem to. Samozřejmě vás taková informace v den zisku titulu překvapí. Není to šťastné načasování. Určitě s tím mohli dva tři dny počkat. Nechci se vůbec vyjadřovat, jestli je to správné rozhodnutí, ale je komické, že dostanete takovou zprávu, když máte slavit. Tohle je ta pravá emocionální jízda,“ poznamenal možná poněkud ironicky. Kimmich má hlavně vřelý vztah se Salihamidžičem. Bydleli dokonce ve stejné čtvrti a pojilo je přátelství.

Fakt je ten, že se Bayern zbavil během jediné sezony tří mužů, jejichž pozice se zdála téměř neotřesitelnou, a z mašiny, pro kterou měla být bundesliga formalitou a výzvou až Liga mistrů, je zase tým, kde je potřeba změnit věci od píky.