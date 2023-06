Saúdové útočí i kvůli MS: hvězdy, které lákají na balík. Ronaldo uvítá každého

Má za sebou emotivní rozlučku na Camp Nou. Španělský záložník dává na konci sezony sbohem Barceloně, kde strávil osmnáct let. Odehrál za ni slušných 719 soutěžních utkání. A teď je otázka, kde bude po zisku mistrovského titulu připisovat další čárky. Od začátku července bude bez angažmá a podle zahraničních spekulací má dvě možnosti. Inter Miami a Saúdskou Arábii. Pokud by kývl na druhou variantu, může se připojit za Ronaldem do An-Nasru. Zájem mají i Al Shabab a Al Hilal.

Lionel Messi

útočník, 35 let

PSG

Messiho mise v PSG končí, argentinský útočník s francouzským velkoklubem smlouvu neprodlouží. To už je jasné. Ale co dál? Ve hře jsou tři varianty - složitý návrat do Barcelony, Inter Miami a Saúdská Arábie. O poslední možnosti se spekulovalo už v zimě, Saúdové lákají kapitána úřadujících světových šampionů na pohádkový plat. Messi by si mohl za rok vydělat až 8,5 miliard korun ročně. Oživil by rivalitu s Cristianem Ronaldem a současně podpořil kampaň pro pořádání mistrovství světa.