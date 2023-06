Benzema podepsal v Saúdské Arábii, už pózoval s dresem: Zařve nový tygr

Francouzský fotbalový útočník Karim Benzema po odchodu z Realu Madrid podepsal tříletou smlouvu se saúdskoarabským mistrem al-Ittihádem. Pětatřicetiletý úřadující držitel Zlatého míče, který hrál za „Bílý balet“ 14 let, při rozlučce v Madridu jméno nového zaměstnavatele nepotvrdil. Klub z Džiddy v úterý jeho příchod potvrdil a na twitteru zveřejnil video s podpisem smlouvy. V popisku stojí: „Zařve nový tygr!"

Real oznámil odchod svého kapitána v neděli před závěrečným zápasem sezony s Bilbaem, ve kterém Benzema přispěl proměněnou penaltou k remíze 1:1. Se španělským klubem mimo jiné získal čtyři tituly a pětkrát vyhrál Ligu mistrů. Trenér madridského týmu Carlo Ancelotti po utkání přiznal, že ho rozhodnutí jednoho z nejlepších útočníků světa zaskočilo.

„Je to smutný den, protože opouštím tento klub. Bolí mě to, protože jsem měl v hlavě jeden sen - přijít do Realu Madrid a ukončit tady kariéru. Ale život vám občas nabídne jiné příležitosti,“ řekl Benzema na tiskové konferenci.

Do Realu přestoupil v roce 2009 z Lyonu, se kterým získal čtyři tituly. Bývalý francouzský reprezentant za madridské mužstvo celkem odehrál 648 soutěžních zápasů a dal 354 gólů. Víc branek za „Bílý balet“ nastřílel jen Cristiano Ronaldo (450).

„Moc děkuji Realu Madrid, byla to jízda. Díky prezidentovi (Florentinu Pérezovi) jsem si mohl splnit dětský sen. Všechno, co jsem tady vyhrál, jsem si také užil s dětskou radostí. Nikdy na nejlepší klub světa nezapomenu. Ale nyní je čas odejít a začít jiný příběh,“ prohlásil Benzema.

Osmatřicetiletý portugalský útočník Ronaldo momentálně také působí v Saúdské Arábii. Jeho an-Nasr v minulé sezoně skončil druhý právě za al-Ittihádem. Trenérem mistrovského celku z Džiddy je Portugalec Nuno Espírito Santo, jenž v minulosti vedl Porto, Wolverhampton nebo Tottenham.

S lukrativním angažmá v Saúdské Arábii je spojován také argentinský útočník Lionel Messi. Pětatřicetiletý kapitán argentinských mistrů světa bude na konci června volným hráčem po konci v Paris St. Germain.