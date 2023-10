Conde: Ze Zlína hvězdou ve Švýcarsku! Nabídku z Ligue 1 Curych odmítl

Vedení Curychu veškerá jednání rychle utnulo, sestavu si bez guinejského elegána neumí představit.

Condeho výkonnost neustále roste. Po konci veterána Blerima Džemailiho, dlouholetého reprezentanta Švýcarska, definitivně ovládl střed hřiště právě bývalý zlínský záložník introvertní nátury. Už ve FORTUNA:LIGA na sebe upoutal, byť ho na několik měsíců zastavilo vyhoštění z Česka kvůli propadlým cestovním dokladům. „Snažil se být dominantní, sebevědomý. Statistiky, důležité pro jeho post, měl na vysoké úrovni. Odešel v pravý čas a přeju mu to,“ prohlásil před rokem kouč Jan Jelínek.

Rovněž pro curyšský tým je nepostradatelný. Na podzim vynechal jen tři minutky, když byl dvakrát na konci utkání střídán. Pouze s produktivitou je na tom stále bídně. Byť už poprvé na ligové úrovni skóroval. A to v dubnu proti Basileji, kdy zařídil remízu 1:1. „Že by chodil do boxu na hlavičky anebo do souboje, to v sobě nemá. Možná, že kdybychom hráli na dvě šestky a on byl ta útočnější, dostal by se do útoku víc. Ale jeho to dopředu netáhlo tolik jako jiné hráče. Neměl ten drajv. Nebyl tak hladový a dravý na to jít do šestnáctky. Na tréninku ovšem dával krásné branky. V šestnáctce si dovolil neskutečné kličky a ty šance proměňoval. Jenže to byla cvičení, kdy jsme byli blízko boxu,“ líčil Jelínek.

Condeho přednosti jsou jinde než ve vápně soupeře. Skvěle čte hru, má elastický pohyb, výrazně zlepšil techniku, je silný v soubojích. Prostě nadstandardní „šestka“. V minulém ročníku zaujal i zástupce Arsenalu, s nimiž se švýcarský šampion střetl v Evropské lize. Dříve o něj usilovaly i Sparta se Slavií. „Bude lepší než Ibrahim Traoré,“ tvrdil zkušený trenér Bohumil Páník, jenž Condeho poznal právě při angažmá ve Zlíně.

Už tam byl rodák z Conakry klíčovou personou mužstva a klub za něj doteď nenašel náhradu. Tu nemá ani Curych, proto nechce o odchodu trojnásobného reprezentanta Guineje ani slyšet. Odmítl Méty i Trabzonspor. Přitom Francouzi vyvinuli maximální úsilí, aby mladého záložníka získali do svých služeb. „Kategoricky odmítáme, že Cheick někam přestoupí,“ vzkázali šéfové Curychu, za který Conde dosud odehrál 52 zápasů s bilancí jednoho gólů a tří asistencí.

Mimochodem, Zlín má pořád ve hře další bonusy za záložníkův kariérní vývoj.

Podle specializovaného serveru Transfermarkt.com je Guinejcova aktuální hodnota 1.6 milionu euro (cca 39 milionů korun). O fous vyšší (1.7) má v týmu pouze španělský křídelník Adrián Guerrero, někdejší hráč rezervy Valencie.