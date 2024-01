Siuuu! Gólový rok CR7: Pochybují, pak porazím mladá zvířata jako Haaland

Když v prosinci 2023, krátce před zimní pauzou Saudi Pro League, proměnil dvě penalty, pustil se do ikonické oslavy, kterou z úcty napodobují Vinícius Júnior či Alejandro Garnacho. Rozběhl se k rohovému praporku, ukázal na sebe, zpomalil do klusu, vyskočil do vzduchu a zagestikuloval otočku. V polovině letu udělal piruetu, při dopadu mrštil rukama dolů a zahřměl: „Siiiiuuuu!“ Diváci to křičeli s ním, což je docela normální, dokud si neuvědomíte, že šlo o domácí zápas Benzemova, Fabinhova a Kantého Al Ittihadu a fanoušky jednoho z nejzuřivějších soupeřů Portugalcova Al Nassru. Takový byl rok Cristiana Ronalda v Saúdské Arábii. Nezačal skvěle, a skončil 54 góly.