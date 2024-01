Bahrajn jde s útočníkem Boleslavi na Japonce. Budu zase v základu, žertoval

Júsuf Hilál se stal jediným střelcem duelu s Jordánskem • Twitter The Peninsula Qatar

Júsuf Hilál se raduje po gólu do sítě Jordánska • Profimedia

Osmifinálové bitvy na Asijském poháru pokračují i s mladoboleslavskou stopou. Bahrajnský útočník Júsuf Hilál už na turnaji skóroval a teď se svými kolegy vyzve Japonsko, které kdekdo pasoval do role největšího favorita turnaje. „Bude to velký zápas, ale dáme do něj vše, aby naše cesta neskončila. Chceme vyhrát,“ burcuje Júsuf.