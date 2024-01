Šlágr Afrického poháru? Obhájce titulu je venku, raduje se tým bez kouče

Mané doma v Senegalu platí za fotbalovou ikonu. Proto není divu, že ho jeho tchán uvítal do rodiny s otevřenou náručí. • ČTK

Kamerun nebo Maroko prominou, ale osmifinále obhájců trofeje ze Senegalu s domácím Pobřežím slonoviny znamenalo předčasné finále letošního Afrického poháru. Duel došel až do penalt, kdy epicky o půlnoci středoevropského času poslal slony dál Franck Kessié jen pět dní po vyhazovu trenéra Jeana-Louise Gasseta.

Charles Konan Banny Stadium v Yamoussoukru má za sebou největší fotbalovou událost vůbec. Pobřeží slonoviny považuje domácí šampionát za svátek všech svátků, takže když bylo jasné, že jim v osmifinále byl přisouzen suverén základní skupiny ze Senegalu, příliš radosti se nekonalo. Vždyť domácí se základní skupinou protrápili a postoupili jako poslední tým ze třetích míst. Zejména pak drtivá prohra 0:4 s Rovníkovou Guineou budila rozpaky, byť v týmu jsou taková esa jako Sébastien Haller, Odilon Kossounou či Sekou Fofana.

Však taky ostudnou prohru odnesl francouzský kouč Jean-Louis Gasset a byl netradičně během turnaje odvolán i se svým asistentem. Tým tak před osmifinále převzal trenérsky nezkušený Emerse Faé a nyní je za hrdinu.

Zdálo se, že favorit ze Senegalu snad ani nemůže zakopnout. Kouč Aliou Cissé poslal v pondělí do základu pět pamětníků posledního finále proti Egyptu včetně Sadia Maného. Ani nesporné zkušenosti však nestačily, i když Lvi z Terangy poslal do vedení hned v úvodu pumelicí pod víko Habib Diallo a téměř vyprodaný stadion v hlavním městě z většiny utichl. Znáte ale to staré otřepané klišé, že když dostat gól, tak hned zkraje zápasu? Domácí se nesložili, ale stav zůstával dlouho 1:0 pro obhájce titulu.

„Říkal jsem o pauze svým hráčům, aby se nenechali rozhodit. V den zápasu jsem cítil obrovský tlak. Ani jsem si nešel přes den zdřímnout, jak mám ve zvyku. Teď se ale nesmíme zastavit a pokračovat v práci, jinak by tato euforie byla zbytečná,“ pronesl Faé na tiskové konferenci.

Úspěch se nakonec opravdu dostavil, jak vštěpoval Faé hráčům o přestávde. V poslední destiminutovce Nicolase Pepeho fauloval brankář Mendy. VAR s gabonským sudím Pierrem Atchem nepochopitelně dobrých pět minut zkoumali situaci, ale pokutový kop byl na světě.

Už se psala 86. minuta a zodpovědnost na sebe vzal Franck Kessie. Jeho zkušenosti s penaltami už z AC Milán se hodily, Kessie se totiž nemýlil a předeslal, že tohle fotbalové divadlo pojede přesčas.

Zápas došel až do penaltového rozstřelu, kde svůj pokus zahodil Senegalec Moussa Niakhaté, rozhodující penaltu si vzal na druhé straně znovu Kessie a rozburácel stadion, zatímco Senegalci svěsili hlavy.

Hvězdy Senegalu tak končí příliš brzy, což primárně potěšilo jejich evropské a arabské zaměstnavatele. Kouč Aliou Cissé byl nejdéle sloužícím koučem na šampionátu. Na lavičku senegalské reprezentace usedl v březnu 2015, což se ukázalo jako majstrštyk. Dovedl národní tým ke stříbru na Africkém poháru už v roce 2019, pak k titulu o dva roky později. V Kataru na MS 2022 se jeho Senegal dostal do osmifinále. Teď je jeho pokračování ohroženo. „Nevím, co bude. Nejprve musím tuto porážku strávit. Všichni jsme zklamaní hlavně kvůli lidem v Senegalu, ale na své kluky jsem hrdý,“ nechal se slyšet po utkání.

Nejviditelněji prožíval vyřazení z turnaje mladý záložník francouzských Mét Lamine Camara, který v základní skupině dvěma góly srazil Gambii. Jeho pláč po osmifinálovém zápase obletěl sociální sítě. „Je velmi těžké sledovat mladé hráče v takovém stavu, ale on pochopí, že má všechno před sebou. V roce 2017 něco podobného v osmifinále prožil Mané proti Kamerunu. Porážkami se učíme a nalézáme sami sebe,“ komentoval Camarův stav Cissé a připomněl podobnost s krachem na turnaji v roce 2017, kdy Senegal v osmifinále rovněž nezvládl penalty.

Zatímco jedna strana balí kufry, Sloni se chystají na čtvrtfinále, ve kterém se potkají s vítězem osmifinálového střetnutí Mali – Burkina Faso.