Alves: pověst v troskách, od trofejí k vězení. Zákulisí aféry i život „baviče“

Na stránkách Barcelony se v sekci věnované legendám klubu psalo: „Díky své extrovertní povaze se stal idolem fandů a dokonalým bavičem na každém večírku Blaugranas.“ To dávalo smysl před lety, kdy popiska vznikla. Dani Alves byl vynikající bek a lidé ho milovali. V létě 2016 opouštěl Camp Nou jako zahraniční hráč s druhým největším počtem zápasů (408), překonal ho jen Messi, s nímž osm let udržoval oheň fotbalové bravury v partnerství, jež vešlo do dějin akcemi na pravém křídle. To je fakt, který mu nikdo nemůže vzít. Život se však neodehrává jen na hřišti a fotbal není oddělený svět. Nejvyšší soud Katalánska ho usvědčil jako násilníka, který napadl mladou ženu ve VIP prostorách nočního klubu. Bavič? Večírek? Bývalý kapitán Brazílie sbírá střepy zničené pověsti. Spáchal odporný čin a způsobil nenapravitelné škody. Jiným i sobě.