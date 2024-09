Češi z West Hamu u debaklu s Liverpoolem. Mladíček v bráně Arsenalu

Česká dvojice Tomáš Souček - Vladimír Coufal v kádru West Hamu musela skousnout vysokou porážku 1:5 v rámci EFL Cupu od Liverpoolu. Brankář Jack Porter se stal nejmladším fotbalistou, který kdy nastoupil v základní sestavě Arsenalu do soutěžního zápasu. V utkání 3. kola Ligového poháru proti Boltonu debutoval ve věku 16 let a 72 dní. Dosud byl rekordmanem londýnského celku Cesc Fábregas, španělskému záložníkovi bylo při premiéře proti Rotherhamu v roce 2003 16 let a 177 dní.