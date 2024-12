Hvězdy zadarmo? TOP hráči s končící smlouvou. Strach v Bayernu či Anglii

První z řady hráčů Bayernu, kteří se do seznamu dostali. Rychlonohý levý bek, potažmo křídlo, je lákavým artiklem pro nejeden velkoklub. Již dlouho se spekuluje o zájmu Realu Madrid, čeká se tak, že kanadská hvězda Mnichov po letech opustí. Prodloužení pobytu v Německu už totiž dříve odmítl.

Tohle by mohla být přestupová „krádež“ léta. V Lille nastřílel za posledních pět sezon 82 ligových branek, další přidal v pohárech (jen v tomto ročníku Ligy mistrů si drží bilanci 6+3). Hrotového útočníka by rádi třeba v Arsenalu, který je v posledních zápasech až příliš čitelný. David navíc prodloužení smlouvy dle zpráv z Francie rázně odmítl.

Leroy Sané

Vraťme se do Bayernu. Další rychlík, který by mohl bavorský klub opustit, je bývalý hráč Manchesteru City či Schalke Sané. V Německu ho vede jeho někdejší spoluhráč z výjimečného týmu Cityzens Vincent Kompany, ani to prý výbušné křídlo k podpisu nové smlouvy nepřesvědčí, i u něj je pravděpodobnější odchod z Mnichova.