Salah nestárne, chce smlouvu a sní o Zlatém míči. Jak mu pomohl Slot?

Říct, že Mohamed Salah mluví s anglicky psanými médii jen zřídka, by bylo slabé slovo. Za sedm a půl roku v Liverpoolu se zastavil dvakrát, aby po zápasech odpovídal na otázky v reportérských mix zónách.

V dubnu 2018 dodržel slib daný místním novinářům poté, co s Bournemouthem dosáhl hranice 30 gólů v Premier League (a 40. trefy kompletně ve všech soutěžích) ve své rekordní premiérové sezoně na Anfieldu, kdy předčil CR7, Suáreze i Shearera.

V červnu 2019, tři týdny po zázraku s Barcelonou (0:3, 4:0), kdy rozdával polibky jako vítěz Ligy mistrů a finálový hrdina, jenž v horké madridské noci zlomil srdce Tottenhamu v čele s Harrym Kanem (brankáře Huga Llorise přivedl k chmurám už ve 2. minutě).

Od té doby zdvořile odmítal stovky žádostí o rozhovor a nikoho by nepřekvapilo, kdyby se k té objemné sbírce připojil i listopadový výjezd do southamptonských serpentin. Když Salah vyšel ze stadionu St Mary's, aby nasedl do týmového autobusu poté, co dvěma údery otočil netušeně pernou fušku (3:2), vítr kvílel a vítal ho hlahol desítek obdivovatelů, křičících jeho jméno. Sklouzl pohledem ke kovové bariéře, kde přešlapoval houf novinářů, ale místo toho, aby se jako vždy omluvil, zamířil rovnou doprostřed. Bylo evidentní, že ze sebe chce něco dostat.

Předtím se o patu či slepé uličce ve věci smlouvy vyjadřoval stroze, nyní se rozhodl, že nastal správný okamžik prolomit mlčení. Když se dotazy stočily na přetrvávající nejistotu ohledně jeho budoucnosti, Salahova frustrace byla zjevnější než neonové reklamy v Las Vegas. „No, je skoro prosinec a nikdo mi zatím