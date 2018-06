Co dělá Tomáš Došek? Hraje čtvrtou ligu na Slovensku a jezdí dodávkou

Ještě nedávno kopal za Koloveč, z Plzeňského kraje ale zmizel. „Narodilo se nám dítě a žena se chtěla vrátit na Slovensko. Nastupuji teď ve čtvrté lize za Slovan Hlohovec. Místní mi říkají zlatá česká tvrdá koruna," smál se na brněnské exhibici.

Holohlavého útočníka už neživí jenom fotbal. „Nějaké peníze mi dávají, jinak ale pracuji ve firmě majitele klubu. Jezdím s dodávkou a rozvážím zboží. V Plzni jsem vlastnil posilovnu, ale kvůli stěhování na Slovensko jsme ji prodali," objasnil svou situaci.

39letý útočník zůstává věrný svému postu. „Rok dozadu to šlo, nastřílel jsem přes dvacet branek. Teraz mi to tam moc nepadá, dal jsem asi jen dvanáct gólů. Oni tam na Slovensku mají menší brány než tady, to je pak ťažké," míchal češtinu a slovenštinu. V Hlohovci ale nebude pokračovat dlouho. „Mám asi o deset kilo víc a je to znát, už se mi nechce běhat. Dohraju sezonu a už hrát nebudu," potvrdil.

A s přebytečnými kily evidentně nebojuje sám. Vtipně popsal i to, jak se daří jeho dvojčeti Lukášovi. „Byl u mě minulý týden na návštěvě. Trochu přibral, má asi 105 kilo. Chrápe a nic nedělá. Asi šetřil víc než já," prohlásil na adresu bratra. Ten už se fotbalu po operaci kolene nevěnuje vůbec.