Zavadil: Habanec? Řekl o mně hrozné nesmysly. V Brně jsem se choval stejně

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA Bony se vrátil do Česka. Kalouda si nezasloužil skončit tak brzo, litoval kolegu VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak jste vnímal kritiku Svatopluka Habance? Bylo to pro vás větší nakopnutí do působení v Opavě?

"Takhle to neberu. Zaprvé to není pravda, Svaťa řekl hrozný nesmysl. Celých pět let jsem se choval stejně, a to i za něj. Vrátil jsem se z těžkého zranění a šel jsem hrát ještě o měsíc dřív, než bych potřeboval. Nedělal jsem to pro něj, ale pro Zbrojovku. Bohužel on to nezvládl, takže ty řeči, co pak vyslal, to byly hrozné nesmysly."



Cítíte teď větší zadostiučinění po tom, co jste dokázal s Opavou?

"Vždycky jsem říkal, že jsem týmový hráč. Ještě jsem chtěl zažít v kariéře ještě jeden velký úspěch a jsem rád, že se to s Opavou podařilo, protože myslím, že se tam fotbal dělá výborně a na vysoké úrovni. Mančaft, který tam je, má velkou persperktivu a je výborně vyvážený. Jsou tam mladí, střední generace i starší hráči. A celková parta okolo fotbalu je hodně pozitivní a jsem rád, že jsem ten krok udělal."



Jak to s vámi vypadá v příští sezoně, budete ještě zkoušet první ligu?

"Ano, mám smlouvu ještě na jednu sezonu a samozřejmě zůstávám. Chci se na to připravit, protože to může být můj poslední rok a musím hlavně být zdravý. Když budu zdravý, budu dobře připravený."

Podívejte se na celý rozhovor iSport.tv

1080p 720p 360p REKLAMA Zavadil: Habanec o mně řekl hrozné nesmysly. V Brně jsem se vždy choval stejně

1080p 720p 360p REKLAMA ANKETA brněnských osobností: Pomůže Požár dostat Zbrojovku zpět do ligy?

Bony podpořil rozlučku Kaloudy: Možná ukončím kariéru ve Spartě!