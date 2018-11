Motivace pro základní část. Tipsport liga vyvrcholí na Maltě

"Přemýšleli jsme o přesunu do zahraničí už několik let. Měli jsme v hlavách i jiné destinace, ale pak jsme přiletěli na Maltu a řekli si, že je to skvělé. Sám jsem si říkal, proč jsem tady vlastně nebyl nikdy na dovolené," řekl zástupce Tipsportu Lubomír Ježek na dnešní tiskové konferenci. "Kluby to budou mít od nás komplet hrazené. Mají tak motivaci pro základní část," dodal.

Základní část proběhne v Čechách od 5. do 16. ledna. Skupiny A (Hradec Králové, Příbram, Vlašim, Ústí nad Labem) a B (Jablonec, Pardubice, Chrudim, Varnsdorf) se odehrají v Praze Xaverově, skupina C (Brno, Táborsko, Znojmo, Nitra) v Brně Líšni a skupina D (Prostějov, Prešov, Poprad, Ostrava) v Orlové.

Kromě jednotlivých skupin se budou výsledky sčítat i do velké tabulky všech čtyř skupin dohromady. A tým s nejvíce body, případně nejlepším skóre, se stane vítězem základní části a získá právo startovat na maltském turnaji. Pokud by se z organizačních důvodů rozhodl pozvání neakceptovat, osloven bude další tým podle pořadí. Už v předstihu varovaly Jablonec, Hradec Králové a Ostrava, že na Maltu zřejmě neodcestují, jelikož mají domluvená svá soustředění.

Na Maltě se bude hrát na národním stadionu pro 17 tisíc fanoušků. Pro kluby bude připravené týdenní soustředění. Kromě čtyřčlenného turnaje se utkají v přípravných zápasech s nejlepšími kluby maltské ligy. Pískat budou maltští sudí licencovaní UEFA a FIFA.

"Pro mě bylo obrovské překvapení, jaký je tam servis, hrací plochy, do kterých teď hodně investovali, a vše okolo. Zažil jsem soustředění v Turecku, ale na Maltě to na mě zanechalo více evropský dojem," řekl bývalý ligový brankář a patron turnaje Jaromír Blažek.

V základní části získá 12 nejlepších celků finanční odměnu. Pro vítěze je připraveno 160 tisíc korun, týmy na druhém a třetím místě získají 120 tisíc. Celkem je na odměny vyhrazeno 800 tisíc korun. Celkem 17 zápasů bude v přímých přenosech na Tipsport TV. Devět zápasů odvysílá Nova Sport včetně všech čtyř na Maltě.