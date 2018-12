TOP 50 hlášek českého fotbalu: Csaplár šestkrát a nepřístupné výroky | iSport.cz

Je to jasné: vítězství a celkem šest zářezů na pažbě, to je parádní výkon příbramského kouče Josefa Csaplára v žebříčku deníku Sport TOP 50 fotbalových hlášek roku. Ale pozor! Zahanbit se díky návratu do fotbalové Evropy nenechal ani jeho kolega z Plzně Pavel Vrba, a pracant z Bohemians Martin Hašek, kde po výtečném jaru přišla na „klokany“ bída. Zaslouženou pozornost vzbudil intermezzem ve Zlíně Vlastimil Petržela. A pak se nám v roce 2018 rozmohl takový nešvar – některé výroky jsou mládeži nepřístupné…