Lafata po derby: Ať Sparta zase budí respekt. Velký fotbal mi nechybí | iSport.cz

Jak jste si užil premiérové Silvestrovské derby?

„Moc se mi to líbilo, panovala pěkná atmosféra, zápas měl náboj, vyhráli jsme, takže jako sparťani můžeme být spokojení. Navíc jsem se potkal s kluky, s nimiž jsem se dlouho neviděl. Je to moc pěkná tradice.“

Bylo na hřišti cítit, že nastoupilo několik stále aktivních fotbalistů?

„Ano, hrálo se v opravdu dobrém tempu, navíc na rychlosti hry přidala i umělá tráva. Všichni kluci se nějak udržují a hlavně to pořád mají v noze, to se nezapomíná.“

Kvůli derby jste jel do Prahy na otočku z jižních Čech. Měl jste hned jasno, že přijedete, když přišla pozvánka?

„Byl jsem moc rád, že mě Jirka Novotný pozval. Rozhodování bylo rychlé.“

Jak jste si užil ovace od fanoušků v závěru zápasu?

„Bylo to moc hezké. Fanouškovské ovace byly bonus na závěr povedeného zápasu.“

Co byste Spartě popřál do nového roku?

„Aby byl lepší, než rok 2018 a hlavně to, aby Sparta znovu budila respekt u všech soupeřů.“

Co by pro to měla udělat?

„Myslím si, že lidí je ve vedení Sparty dost, snad na to přijdou.“

Myslíte, že Sparta potřebuje více sebevědomí a mladší české hráče?

„To nevím. To si musí vyhodnotit lidé, kteří to tam dělají. Snad se bude nyní vše vyvíjet k lepšímu.“

Je podle vás tím správným člověkem pro Spartu Tomáš Rosický jako nový sportovní ředitel?

„To nevím. Tomáš už je ve vedení rok. Učil se, tak snad do toho nyní vklouzne naplno a Sparta se vrátí tam, kde by měla být.“

Jak jste Tomáše Rosického poznal ve Spartě vy osobně, co může přinést v nové funkce?

„Ve Spartě nejsem, takže nevím, jak to tam mají rozdělené. Můžeme jen věřit, že Tomáš situaci změní. Jak říkám, už je tam rok a zatím se toho moc nezměnilo. Doufejme, že už se to ale někam pohne.“

Je něco, co vám jako sparťanovi udělalo v roce 2018 radost?

„Když pominu Spartu, mám zdravé děti, takže radost mám. Co se Sparty týče, tak pořád je to fotbal. Jednou se daří, jednou zase ne. Musíme fandit i v dobách, kdy se nedaří.“

Sledoval jste v roce 2018 i výkony Jablonce?

„Určitě. Jak nám Sparta moc radosti neudělala, tak všichni jablonečtí fanoušci mohou být s rokem 2018 nadmíru spokojení. Jen škoda, že Jablonec trochu doplatil na nováčkovskou daň v evropských pohárech. Odehrál tam výborné zápasy - klobouk dolů.“

V ohrožení je váš střelecký rekord. Nikolaj Komličenko hrál na podzim ve velké formě a nasázel už 18 branek. Myslíte, že vašich 25 gólů ze sezony 2011/12 odolá?

„Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly. Uvidíme, třeba se mu to povede. Byl bych radši, kdyby se to povedlo nějakému českému hráči, ale když ty góly dá on, tak si to zaslouží.“

Nechybí vám vrcholový fotbal, když jste si nyní zahrál znovu za Spartu?

„Bylo hezké si zahrát, stejně jako byla pěkná celá má kariéra, ale už jsem skončil. Přiznám se, že mi to moc nechybí. Rád se přijedu na fotbal podívat, ale už bych to hrát nemohl.“

Jak jsou nyní vyplněny vaše dny?

„Dost trénuji s dětmi, hraji za Olešník a sem tam nějaký ten hon, či čekaná.“

A jak vás baví práce s dětmi na gymnáziu?

„Musím říct, že mě to baví moc. Je to pestřejší než jen fotbal. Kluci tam mají i další doplňkové sporty, což je fajn. Moc mě baví i práce s útočníky v Dynamu, ale hlavní je, aby to bavilo ty kluky. Já jsem tam pro ně a ne oni pro mě.“

Berete práci s dětmi jako odrazový můstek k trenérské kariéře?

„To ne. Samozřejmě nikdy neříkej nikdy, ale momentálně žádnou takovou ambici nemám.“

Střelecky se vám dařilo i v Olešníku, dal jste na podzim 14 gólů.

„Jsem spokojený, že se nám dařilo na podzim jako týmu. Myslím si, že všechny kluky v Olešníku fotbal bavil, což je to hlavní. Navíc na nás chodilo i dost fanoušků. Snad nám to vydrží i na jaře a budeme hrát se stejnou chutí.“

Takže míříte vstříc divizi?

„To ne. Krajský přebor je na Olešník ideální soutěž.“

Vedete ale s velkým náskokem…

„Postoupit ale nemusíme.“ (smích)

