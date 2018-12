Šilhavý v derby přitvrdil proti Kinclovi. Jako zamlada, hlásil trenér po remíze | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA TOP trenéři podzimu: Všem vládne Trpišovský s totálním fotbalem VŠECHNA VIDEA ZDE

Bylo těžké zase hrát?

„Bylo. Tady na umělé trávě jde zase o jiný pohyb. Párkrát jsme si zahráli o Vánocích, ale spíš na bruslích. Silvestrovské derby je setkání kamarádů, bývalých spoluhráčů. Ať už z řad Sparty nebo Slavie. Jsem rád, že jsem toho zase mohl zúčastnit.“

Co říkáte na taktiku Sparty? Zdálo se, že v první půlce trochu zaparkovali autobus.

„Bylo to chytrý. Nenadřeli se, čekali na naši chybu a dávali góly. Takže si myslím, že to byla velmi dobrá taktika.“

Silvestrovské derby bylo vyhecované, veteráni se hodně omlazují. Je to na hřišti cítit?

„Cítit je především, že nikdo nechce prohrát. Dneska byla remíza asi zasloužená. My jsme je dotáhli a dostali se dokonce do vedení, ale Sparta potom ještě dala vyrovnávací gól. Je to hlavně pro lidi, aby nás zase viděli, kolik jsme přibrali a kdo se může hýbat. A také se s nimi rozloučit a popřát jim hodně dobrého do nového roku.“

Trošku jste to tam přitvrdil zákrokem na Marka Kincla…

„Jsme byli s Márou domluvený, jako zamlada.“

To bylo na červenou…

„Rozhodčí to viděl jasně. Možná ještě Márovi chtěl dát žlutou za simulování.“

Co byste popřál českému fotbalu do roku 2019?

„Především bych chtěl poděkovat za minulý rok fanouškům, že nad námi nelámali hůl. Ať už to byla reprezentace nebo na klubové úrovni. Myslím si, že se ukázalo, že jsme konkurenceschopní v Evropě. Určitě bych popřál hodně gólů a hodně bodů. Hrajeme to pro fanoušky, takže věřím, že nám zůstanou nakloněni a že zvládneme kvalifikaci.“

A Slavii se Spartou?

„Určitě oběma to samé, hlavně zdraví a štěstí. Jeden bez druhého by to nebylo ono. Nebylo by derby a emoce, které k tomu patří.“