Nejlepší dorostenci: talent v Itálii a sparťan. Hložek volí českou cestu | iSport.cz

Předchozím ročníkům vládl Michal Sadílek z PSV Eindhoven. Nejprve vyhrál dvakrát anketu o nejlepšího mladšího dorostence a pak dvakrát i staršího. Totéž se před ním povedlo Václavu Černému a Dominiku Maškovi.

Nyní na ně navazuje osmnáctiletý stoper Heidenreich, který v létě 2016 zamířil z Teplic do Bergama. V této sezoně naskočil do šesti zápasů týmu do 19 let, který vede tabulku italské Primavery, první ligy staršího dorostu. Dokonce dal dvě branky. Patří také k oporám národního týmu do 19 let, za který dal loni i dva góly v kvalifikačních zápasech.

"Je to pro mě strašné překvapení. Byl jsem rád, že jsem se tu mohl vůbec objevit a navíc jsem vyhrál. Přitom oba kluci, se kterými jsëm byl nominovaný, jsou výborní. Tomáš Kepl dává hodně gólů, Matěj Kovář jich zase málo dostává, takže mě moc těší, že jsem ještě o ten stupínek před nimi," řekl ČTK Heidenreich, který už nakukuje do prvního týmu Bergama. "Docela se mi dařilo, ale bohužel přišlo zranění, ale snad se do toho zase dostanu," připomněl, že měl od posledního reprezentačního srazu problémy s kolenem.

Mezi mladšími dorostenci vyhrál loni třetí Hložek, který si vyměnil umístění s loňským vítězem Lukášem Vorlickým, s nímž se na třetí příčce objevil také Jan Hellebrand ze Zlína. Druhý skončil Antonín Svoboda ze Salcburku.

"Jsem vděčný Spartě, že mi dala šanci dostat se na hřiště už i za první tým. Krouží kolem mě velké kluby, ale já se rozhodl jít českou cestou a doufám, že jsem se rozhodl správně," řekl Hložek, který už dal za áčko Sparty gól v MOL Cupu.

Cenu pro futsalistu roku získal popáté Seidler. Za posledních šest let ho sesadil jen v roce 2017 Radim Záruba, který tentokrát skončil třetí. Druhé místo obsadil Tomáš Vnuk z Plzně.

Trenérem roku ve futsale se překvapivě stal kouč reprezentační devatenáctky Martin Brůna, který sesadil jedenáctinásobného vítěze ankety a reprezentačního trenéra Tomáše Neumanna. Dvě předchozí ceny pro nejlepšího trenéra ženského fotbalu neobhájil reprezentační trenér Karel Rada, přednost dostal Petr Vlachovský ze Slovácka.

Grassroots sociální akcí roku byl zvolen projekt Walking fotbal. Cenu fair play obdržel charitativní počin zorganizovaný v rámci derby mezi AFC Humpolec a FK Pelhřimov, kdy se vybíraly hračky a peníze pro dětské oddělení Nemocnice Pelhřimov. Grassroots akce roku je Můj fotbal živě.

Anketa FAČR Grassroots neprofesionálního fotbalu a futsalu za rok 2018:

Hráč roku:

Fotbal - starší dorostenec: 1. David Heidenreich (Atalanta Bergamo/It.), 2. Tomáš Kepl (Viktoria Plzeň), 3. Matěj Kovář (Manchester United/Angl.).

Futsal: 1. Michal Seidler (Sparta Praha), 2. Tomáš Vnuk (Plzeň), 3. Radim Záruba (Slavia Praha).

Plážový fotbal: Filip Vyhnal.

Talent roku:

Fotbal - mladší dorostenec (Cena Vlastislava Marečka): 1. Adam Hložek (Sparta Praha), 2. Antonín Svoboda (Salcburk/Rak.), 3. Jan Hellebrand (Zlín) a Lukáš Vorlický (Atalanta Bergamo/It.).

Ženský fotbal: 1. Andrea Stašková, 2. Eliška Sonntagová (obě Sparta Praha), 3. Lucie Jelínková (Slovácko).

Futsal: 1. Lukáš Křivánek, 2. Ivan Šarközy (oba Uherské Hradiště), 3. Jan Žežulka (Slavia Praha).

Trenér roku:

Fotbal - dorostenci (bez umístění): Zdeněk Kocman (Česká Třebová), Jiří Žilák (Viktoria Plzeň).

Fotbal - žáci (bez umístění): Jiří Opršal (TJ Šmolovy), Oldřich Vitonský (SK Hranice).

Ženský fotbal: 1. Petr Vlachovský (Slovácko), 2. Karel Rada (reprezentace ČR "A"), 3. Pavel Medynský (Slavia Praha).

Futsal: 1. Martin Brůna (reprezentace ČR U19), 2. Tomáš Neumann (reprezentace ČR "A"), 3. Marek Kopecký (reprezentace ČR U21).

Doprovodné ankety:

Grassroots sociální akce: Walking fotbal.

Grassroots cena fair play: Charitativní počin AFC Humpolec a FK Pelhřimov

Grassroots akce roku: Můj fotbal živě.