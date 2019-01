Talenti pod smlouvou? Slavia je štědrá, Plzeň a Sparta se drží při zdi | iSport.cz

Dát slibnému talentu smlouvu, či ne, to je, oč tu běží. Tři největší české kluby řeší citlivou otázku odlišně. Zatímco Slavia je vůči dorostencům ve výši a množství smluv poměrně velkorysá, Plzeň se Spartou k nim přistupují o poznání zdrženlivěji, což přináší na trhu s náctiletými hráči znatelné pnutí. Co na to říkají hráčští agenti? A jaké zkušenosti má bývalý útočník Slavie Oskar Fotr, který dostal první smlouvu v 16 letech?