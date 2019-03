OVERTIME s Kollerem: Sparta je na lepší cestě, Česku chybí gólová mašina | iSport.cz

Co řekl Jan Koller...

...o Monaku

„Těch změn předtím nikdy nebylo tolik, aby se to nepodařilo udržet pohromadě. To se teď bohužel stalo. Po návratu trenéra Jardima už ale Monako naštěstí není poslední a snad bude hrát tam, kde patří.“

...o zahraničních střelcích v Česku

„Útočníci u nás jsou nedostatkové zboží, kluby to řeší zahraničními hráči. A asi se jim to daři, když čtyři nejlepší střelci jsou cizinci. Je to spíše nutnost než trend. Kvalitní útočníky v Čechách nemáme, což mě mrzí.“

...o českých útočnících

„Michael Krmenčík jako náš nejlepší útočník je zraněný, a v zahraničí nemáme žádnou gólovou mašinu, která by dala 15 gólů za sezonu.“

...o Slavii v Evropě

„Zaslouží si to, hrají dobrý, atraktivní fotbal. Mají tam hráče, kteří sedí trenérovi do koncepce, hezky se na ně dívá. Pro mě je to nejlepší tým v Česku.“

...o Spartě

"Je to na lepší cestě. Potom, co Tomáš (Rosický) dostal větší pravomoce, vidím, že se to snaží dát dohromady, aby to začalo fungovat."

...o návratu Bořka Dočkala

„Je to dobrý tah. Víme, že Bořek je svůj, takže s ním asi Tomáš Rosický o jeho roli hodně komunikoval, aby prospěl klubu.“

Můžou sešívaní spoléhat v útoku už jen na Milana Škodu? Kdo promluví do boje o titul? Jak bývalý hráč Sparty vidí situaci letenského týmu? Podívejte se na celý rozhovor s Janem Kollerem v pořadu OVERTIME.