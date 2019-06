Piták cepuje talenty. Máme hráče s potenciálem pro áčko Slavie, věří | iSport.cz

Dříve kmital po hřišti, teď stojí u postranní čáry a diriguje své mladé svěřence. Se svým výběrem nechybí ani na právě probíhajícím All Stars Cupu, mládežnickém turnaji v Praze.

Hned v prvním utkání je při tom vyslal před plnou tribunou stadionku v Horních Počernicích do pražského derby. A byl to rozdíl: tým v červenobílém svého soupeře přehrával a dostával se do šancí.

Jenže stačil jeden útok na druhé straně a sparťané šli do vedení. Slávistům se povedlo navzdory dalším šancím ze hry i standardním situacím vyrovnat až z penalty, kterou proměnil útočník Denis Alijagič.

„Tlačili jsme se za vítězstvím, ale bod bereme. Kluci zachovali klidnou hlavu a furt si věřili. Zaslouženě vyrovnali,“ říká Piták. Sám několik derby okusil, nyní pozoruje, co utkání s odvěkým rivalem dělají s jeho nástupci. „Prožívají to hodně. Na jakékoli úrovni je to nejprestižnější zápas,“ povídá. „Vyprávěl jsem jim, jak jsem derby prožíval já, jsou určitě ´nakažení´,“ směje se.

Roli mládežnického trenéra obsadil už před časem. Přirozeně k tomu směřoval již ke konci hráčské kariéry. Byť se netají cílem dotáhnout to na lavičce až do nejvyšší soutěže, práce u mladých fotbalistů ho naplňuje.

„Baví mě to hodně. Ještě když jsem hrál ligu, trénoval jsem na Xaverově pět šest let děti,“ rekapituluje. Pak byl na čas asistentem slávistické juniorky a „devatenáctky“, až se po minulé sezoně, kdy ještě sám hrával za třetiligové Zápy, dostal premiérově jako hlavní trenér k výběru U16. „Mám výborný tým,“ pochvaluje si. „Je to fakt paráda, jsem moc spokojený. Kluci zaslouží za celý rok pochvalu, jak pracovali, jak se chovali.“

Sám by byl rád, kdyby některý z jeho svěřenců časem dostal šanci v prvním týmu. Je to i součást celkové strategie, jíž Slavia vyhlásila, ale její mužstvo se zatím plní draze nakoupenými hvězdami i talenty odjinud.

„Určitě bych chtěl kluky jednou vidět v áčku,“ přitakává devětatřicetiletý kouč. „Ve Slavii je to u mládeže rok od roku lepší, jsou tu profesionální trenéři, má to hlavu a patu. Myslím, že to nebude dlouho trvat a mladí se do ligového áčka propracují,“ věří.

Kdo má z jeho týmu největší perspektivu? Třeba právě Alijagič, jenž skóroval také v prestižním utkání proti Paris Saint-Germain i Guadalajaře a Českým Budějovicím? Piták se jen usměje, jméno neprozradí. „Nechci jmenovat jednoho, je tady víc hráčů, kteří mají obrovský potenciál,“ tvrdí.

V každém případě i pro ně bylo zážitkem i motivací sledovat skvělou sezonu áčka, které opanovalo FORTUNA:LIGU a pustilo se do velkého tažení v Evropské lize. „Byl to skvělý rok, i cesta pohárovou Evropu byl zážitek,“ říká uznale Piták. „Kluci to vidí, chodí podávat balony. Vidí, kam se mohou jednou dostat. A chtějí tam...“