Fotbal (ne)má logiku. Sudí Ardeleanu byl po barážové ostudě povýšen | iSport.cz

Když na začátku června Petr Ardeleanu a Martin Nenadál tlačili v závěru baráže ligové týmy Příbrami a Karviné k udržení v nejvyšší soutěži, vyvolalo to všeobecné pozdvižení. Znechucení byli hráči, funkcionáři a především fanoušci.

Komise rozhodčích poté Nenadála dokonce vyškrtla z listiny sudích pro profesionální soutěže. A v případě Ardeleana, který navíc zásadně chyboval i ve finále MOL Cupu, se zase mluvilo o tom, že na začátku nadcházejícího ročníku nebude nasazován do ligových zápasů. Druhý jmenovaný, jehož příbramský výkon plný tendenčních rozhodnutí nazval například trenér Pavel Hoftych „bezbolestnou vrtačkou“, se však nyní může radovat.

UEFA totiž Ardeleana na mezinárodní listině pro sezonu 2019/20 povýšila z druhé do první kategorie. Výš je nyní z českých sudích už jen Pavel Královec v Elitní kategorii. Povýšení dlouholetého oblíbence Dagmar Damkové pak odnesl jiný zkušený český sudí Miroslav Zelinka. Ten se naopak posunul z první do druhé kategorie. Tedy o třídu níž.

Jak k takovým pohybům na mezinárodní listině dochází? Důležitým vodítkem pro UEFA bývá domácí žebříček sudích, který vzniká pod patronací národní asociace a její komise rozhodčích. A tento ranking nyní v nové podobě podle informací iSport.cz vypadá následovně: 1. Pavel Královec, 2. Petr Ardeleanu, 3. Miroslav Zelinka, 4. Pavel Orel, 5. Ondřej Pechanec, 6. Zbyněk Proske.

Kromě Ardeleana je v tomto žebříčku ještě jedna pikantérie. Na čtvrtém místě se v něm objevuje Pavel Orel. Ambiciozní muž, který od deníku Sport obdržel Červenou kartu jako nejhorší sudí uplynulé ligové sezony, však patří mezi ty, co mají blízko k Romanu Berbrovi a komisi rozhodčích. Naopak vítěz Zlaté píšťalky Ondřej Pechanec, jenž v sezoně zvládl několik klíčových ligových bitev, je v žebříčku stále až za ním…

Ale zpátky k Ardeleanovi. Když celý ten případ shrneme: Romanem Berbrem ovládaný FAČR poté, co Ardeleanu úřadoval v Příbrami a chyboval i ve finále MOL Cupu (nesprávně nařídil penaltu pro Slavii), právě tohoto rozhodčího „potrestal povýšením“ v národním rankingu. A to podle všeho zafungovalo jako to nejlepší doporučení pro povýšení i na mezinárodní listině UEFA.

Že to celé vypadá jako výsměch a nemá to logiku? Ano, výsměch to je. Ale logiku to, bohužel, dává. Jakou? Je třeba říct, že 38letý Ardeleanu nyní opravdu patří k nejlepším českým rozhodčím. Hned je však nutné dodat i to, že má rovněž image sudího ochotného naklonit rovinu, když se to zrovna hodí. Takže kvalita i ohebnost v jednom.

A to je v současném českém fotbale ceněná kombinace, která mnohým mužům z vedení FAČR dává dokonce tu nejvyšší možnou logiku…