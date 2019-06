A zářez jako Brno na závěr! Ardeleanu v baráži poškodil Zbrojovku | iSport.cz

Ta odpověď zní: ano, vracejí se. Výkon Petra Ardeleana, ale i pomezního Myšky, byl především ve druhém poločase zápasu skandální. Proč skandální? Protože vykazoval všechny jevy tendenčně vedeného utkání.

Ardeleanu sice nepoužil nejhrubší kalibr typu vymyšlená penalta či neprávem udělená červená karta. Přece jen utkání snímala v přímém přenosu Česká televize… Za to však drobnými chybami vytrvale tlačil jeden tým – ten z Příbrami.

Otočené fauly, neodpískaný roh, neexistující ofsajdy, to všechno vytrvale ničilo snahu Brňanů vstřelit gól, který by je posunul do nejvyšší soutěže. Některé hráče včetně kapitána Magery pak tento styl zápasu evidentně rozhodil a jasně ovlivnil jejich výkon v koncovce utkání.

Z prostoru laviček pak celé představení sledoval i sportovní ředitel Příbrami Michal Paták. Nevzpomínáte si už? Přezdívalo se mu řezník z Horní Břízy a také uměl vybraný tým coby rozhodčí slušně zdeptat. A s výkonem svého nástupce mohl být opravdu spokojený…

Vrcholný kousek si Ardeleanu připravil na úplný konec zápasu. Přestože bylo utkání kvůli chování brněnských fanoušků dvakrát přerušené na několik minut a oba týmy využily všechny možnosti ke střídání, nastavil jen tři minuty. Ty pak ještě pomohl Příbrami rozbít, když při poslední akci hostů zcela otočil faul. Takže místo poslední možnosti Brna kopnout míč do ohně, zahrávali přímý kop domácí. Takhle to prostě jistí rozhodčí, co prošli plzeňskou rozhodcovskou školou Romana a Dagmar.

Výkon Ardeleana je i obžalobou současné Komise rozhodčích FAČR. V jejím případě se po celou sezonu spekulovalo o tom, nakolik je zpět pod vlivem Romana Berbra, nakolik je svým rozhodčím jako za starých dobrých časů schopna připravovat notičky. Zápas v Příbrami a ostudný výkon sudího Ardeleana na tuhle otázku, zdá se, vcelku odpověděl.