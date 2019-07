Z Bohemky talentem ve Spartě. V čem Karabec vyniká mezi staršími? | iSport.cz

Jmenuje se Adam Karabec, je mu teprve šestnáct let, přesto už kope za sparťanskou devatenáctku. A co víc, se staršími parťáky výkonnostně drží krok. Extrémně talentovaný středopolař, jenž se na Strahov přesunul loni v létě a rovnou s klubem podepsal profesionální kontrakt, září na probíhajícím turnaji CEE Cup. Pokud udrží nastolený trend, může brzy následovat cestu Adama Hložka či Václava Drchala, kteří z akademie proskočili až do prvního týmu Letenských. V placené části článku najdete mimo jiné i přehled dalších velkých talentů ze Sparty a Slavie.