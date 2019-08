Sparťanky chtějí opět double. Odchody opor jsou čest, přišly tři Američanky | iSport.cz

„Celá příprava a soustředění proběhly dobře, odehráli jsme kvalitní zápasy se slušnými výsledky. Věřím, že v tom budeme pokračovat i v lize. Nesmíme ale usnout na vavřínech,“ uvedl kouč ženského týmu Sparty Peter Bartalský na předsezonní tiskové konferenci.

„Nikoho nepodceníme a ke každému zápasu přistoupíme na sto procent. Ať už proti nám bude nováček z Pardubic nebo Slavia. Období, kdy jsme spadli do podvědomí, že utkání můžeme vyhrát, i když nebudeme hrát na sto procent, máme už za sebou,“ dodal.

Sparta se v cestě za obhajobou double bude muset obejít bez Andrey Staškové, nejlepší střelkyně týmu, a Kylie Stromové, které přestoupily do Juventusu, respektive Atlétika Madrid. „Je to pro nás velká reklama. Obě hráčky odešly do velkých klubů. Ukazuje to, že děláme něco dobře, jdeme správným směrem a chceme pokračovat v tom, aby hráčky věděly, že toto je ten klub, odkud vede cesta dál,“ podotkl Bartalský.

„Sice odešla naše nejlepší střelkyně, ale na gólových akcích se podílel celý tým. Nechci říct, že kopnout míč do branky je to nejjednodušší, ale že jsme se na góly nadřely všechny. Mělo by to tak být nadále i v nové sezoně,“ doplnila obránkyně Adéla Odehnalová.

Sparťanky vědí, že je nečeká snadný úkol. „Vždy je těžší obhajoba, než samotný titul, ale věřím, že se nám to podaří a znovu dosáhneme vytouženého double,“ doufá obránkyně Petra Bertholdová.

Pomoci k obhajobě by měly i tři nové americké posily. „Momentálně se začleňují. Každá z nich potřebuje svůj čas. Jackie Simpsonová hrála v Irsku, takže je zvyklá na evropský styl. Clare Pleuler hrála v Subotici a naposledy v Izraeli, takže má také s Evropou zkušenosti. Ty se rychle zapojily a zapadly do týmu. Jorian Baucomová přišla z Houstonu a pomalu se zapracovává. Je mladá, důrazná a musí pracovat na tom, aby zapadla ještě více do našeho systému,“ řekl k posilám Bartalský.

Boj o ženský titul se odehrává prakticky neustále mezi Spartou a Slavií. Nejinak tomu s největší pravděpodobností bude i v nadcházející sezoně. „V podmínkách, které v České republice máme, to bohužel je zatím jen o těchto dvou týmech, což je škoda. Určitě bychom byly rády, kdyby se tu objevil alespoň jeden další takový tým, který by nám šlapal na paty,“ konstatovala Bertholdová. Sparťanky čeká i boj v Lize mistryň a pro prestižní souboje má ženský tým přislíben hlavní stadion na Letné.