Lužánky zase ožijí. Brno tam vyzve Olomouc na trávníku po filmu | iSport.cz

Stadion Za Lužánkami nyní opouštějí filmaři, kteří tam natáčeli část filmu o Emilu Zátopkovi. „Zanechali po sobě velmi solidní trávník a jsem rád, že se Zbrojovka dohodla s Olomoucí na sehrání přátelského zápasu v době reprezentační pauzy,“ řekl brněnský radní Marek Fišer (Piráti), do jehož gesce stadion patří.

Nejen jeho snem je vybudování nové fotbalové arény místo současného zchátralého stánku. „Stále nejsou vyřešeny majetkoprávní spory s panem Procházkou a ty výstavbě brání,“ podotkl Fišer.

Jeho nejbližší vizí je vybudovat za Lužánkami studnu, která by dodávala vláhu trávníku, na němž by se mohla podobná utkání konat. Na jaře to bude 40 let, kdy Zbrojovka hrála čtvrtfinále Poháru UEFA s Eintrachtem Frankfurt a za Lužánky přišlo 52 000 diváků, což je nepřekonatelný divácký rekord. „K jubileu plánujeme exhibiční duel fanoušků,“ dodal Fišer.

Na dnešní tiskové konferenci odtajnil plány k blížící se Bitvě na Moravském poli Petr Švancara, marketinkový pracovník Zbrojovky. „Skládáme tým, v němž by se prezentovali hráči od éry mistrovského titulu až po současnost,“ řekl Švancara, který zde před čtyřmi lety odehrál rozlučku s kariérou, na niž přišlo 35 000 diváků.

Týmy legend budou v říjnu koučovat Karol Dobiaš na straně Brna a Petr Uličný na lavičce Olomouce.