Brazilský talent Slavie svalil Borussii. Neskutečně silný, chválil Hyský | iSport.cz

S výhrou 1:0 nad Borussií Dortmund musíte být spokojený, je to tak?

„Samozřejmě. Věděli jsme, že to bude hodně těžký zápas, že soupeř má obrovskou kvalitu. Také jsme se připravovali na to, že když v domácím prostředí splníme to, co jsme si řekli, hlavně budeme hrát v obrovské intenzitě a nasazení, máme šanci uspět. Musím smeknout klobouk před týmovým výkonem. Kluci splnili, co jsme po nich chtěli, nejen bojovností, nadšením, srdíčkem, ale i fotbalovostí jsme se Dortmundu vyrovnali, měli jsme i fáze, kdy jsme byli lepší. Hlavně branek mohlo být mnohem víc. Za mě to byl fantastický výkon, celému týmu patří velká gratulace.“

Pomohla vám zkušenost z Interu, kde jste prohráli vysoko 0:4

„Stoprocentně. Kluci si to museli trošku osahat. Na Interu z nás hlavně v první půli byla hodně cítit nervozita. Zkušenost to byla velmi cenná, ta dnešní je snad ještě větší. Kluci teď vědí, že se mohou rovnat s takovými celky. Když k tomu přistoupí takovým způsobem a dají do toho kvality, které mají, tak se s nimi můžeme rovnat.“

Vytknete mužstvu slabší produktivitu, když v utkání hráči zahodili další slibné šance?

„Nečekali jsme, že bychom si proti takovému soupeři vytvořili tolik brankových příležitostí. Čekali jsme, že jich bude méně, věděli jsme, že budeme muset být hodně efektivní. Nakonec nám zápas přinesl hodně příležitostí, už v první půli jsme mohli dát minimálně tři góly a ve druhé přidat další. Koncovka nebyla ideální, je to jedna z věcí, kterou klukům určitě připomeneme.“

Je pro vás nejcennější fakt, že jste dokázali Dortmund přehrát?

„Mysleli jsme si, že budou mít víc balonů na kopačkách, že budou držet míč a my budeme spoléhat na rychlé protiútoky. Naší aktivitou bez míče jsme je donutili k chybám už v první půli. Hlavně díky presinku jsme se dostali do zajímavých příležitostí. Oni spíš cukli a hráli jsme spíš my. Měli jsme řadu dobrých postupných útoků, škoda, že jsme neproměnili víc šancí.“

Utkání rozhodl Joao Felipe, kterého Slavia v létě přivedla z Palmeiras. Jste s jeho adaptací spokojený?

„Jsme rádi, že ho tady máme. Je to hráč, který přináší trošku něco jiného, než naši kluci. Je neskutečně silný v herních činnostech, výborný technicky. Na Brazilce je i odolný v osobních soubojích a velmi dobře přepíná. To jsou věci, které vyžadujeme, hlavně vzhledem k našemu prvnímu týmu. Tam je to alfa a omega. Oni si ho vybrali, je mu osmnáct, potřebuje hrát zápasy. Dneska byl rozdílovým hráčem, přeju mu, že dal gól. Bylo vidět, že ho to hodně povzbudilo. Nemá to jednoduché, mluví jen portugalsky. Ale je vidět, že je to chytrý kluk, co se týká herní inteligence, jde o skvělého hráče. Hodně nám pomohl.“

Jak mu předáváte pokyny?

„Máme v týmu kluky, kteří mluví trošku španělsky, pomáháme si přes ně. Hlavně přes Dana Koska (kapitán týmu), musím říct, že je fakt dobrej. Když už nevíme, pomůžeme si překladačem v telefonu. Ale on je opravdu inteligentní, my ho do ofenzivy ani moc nesvazujeme, to necháváme hodně na něm. Viděli jste, že si často přeběhne z jedné strany na druhou, hraje tak, jak to cítí. Mluvíme s ním hlavně o defenzivních věcech, aby si plnil, co má. Dneska hlavně v prvním poločase byl při presinku hodně účinný, taktické věci plnil dobře.“

Kdy bude nachystaný pro dospělý fotbal, aby pomohl áčku?

„To se těžko odhaduje. Určitě je to hráč pro první mužstvo, musí se trošku obouchat v osobních soubojích, hlavně v seniorské kategorii. Tohle je přeci jen pořád ještě juniorská soutěž, není to tolik ostré. Hrál s námi ČFL (třetí ligu) ve Varech, byl s námi proti Příbrami, nastoupil v Miláně, takže s námi teď odehrál čtvrtý zápas. Rychle se to naučí. Je to kluk, který nepadá, chce souboje ustát. Je sice menší postavy, ale je na tom velmi dobře, co se týká figury a silové složky.“

Pomáhají zápasy v ČFL, kde béčko Slavie od aktuální sezony působí, i dalším mladým hráčům?

„Určitě, proto jsme to dělali. Věděli jsme, že ne všichni jsou připravení na to, aby hned naskočili do dospělého fotbalu. Nějakou dobu jsme spolu, odehráli jsme osm kol, je vidět, že si na to kluci zvykají, postupně rostou a srovnávají se s tím. Není to pro ně jednoduchá soutěž.“

Líbil se vám Martin Douděra, který zahrál velmi dobře na pravém obránci?

„Nechci individualizovat. Všichni, kdo se sem dostali, mají šanci v dospělém fotbale. Někdo to dokáže dřív, někomu to trošku potrvá, možná se někdo neprosadí. Záleží na každém z kluků, jak budou pracovat a posouvat se. Ale všichni mají na to, aby se do vrcholového fotbalu dostali.“

Je Youth League užitečný projekt?

„Rozhodně, je to obrovská zkušenost. Už jen co se týká organizace. V Miláně jsme z toho byli vykulení, letěli jsme s A týmem, bydleli jsme s nimi v hotelu, měli připravený celý program. Trošku to na kluky dolehlo, ale jsou to zkušenosti, které jinde nezískají. Jde o vynikající projekt. Velký dík, že se áčko dostalo do skupiny, díky tomu můžeme tuhle soutěž hrát a srovnávat se s takovými týmy.“

