Fotbaloví talenti po 12 letech: Rekordní střelci, brzké konce i česká stopa | iSport.cz

Jak dopadli hráči, které World Soccer v roce 2007 řadil mezi TOP talenty? • FOTO: Padesáti talentům se předpovídala velká budoucnost. Někteří uspěli a zvedají nad hlavu jednu trofej za druhou, jiní ale potenciál zdaleka nenaplnili, někteří už dokonce ani nehrají. Deník The Sun se podíval na seznam 50 nejzajímavějších talentů podle časopisu World Soccer 2007. Která zajímavá jména našel a kde je jim teď konec? Celý seznam 50 nejzajímavějších teenagerů ve fotbale roku 2007 1. Sadick Adams

2. Ismaiil Aissati

3. Alexandre Pato

4. Anderson

5. Giovani dos Santos

6. Gareth Bale

7. Sergio Agüero

8. Bojan Krkic

9. Breno Borges

10. Gerardo Bruna

11. Angel Di Maria

12. Diego Buonanotte

13. Franco Di Santo

14. Macauley Chrisantus

15. Karim Benzema

16. Dumitru Copil

17. Fabio Pereira da Silva

18. Kermit Erasmus

19. Fabio Coentrao

20. Marouane Fellaini

21. Guilherme

22. Darrian Ismodes

23. Lorenzo De Silvestri

24. Nour Hadhria

25. Rabiu Ibrahim

26. Kerlon

27. Toni Kroos

28. Juan Mata

29. Lulinha

30. Sapol Mani

31. Cristian Nazarit

32. Ransford Osei

33. Aaron Niguez

34. Daniel Opare

35. Fran Merida

36. Nikolay Mihaylov

37. Mesut Özil

38. Andrea Russotto

39. Renato Augusto

40. Henri Saivet

41. Micah Richards

42. Alexis Sanchez

43. Sergio Tejera

44. Marek Suchý

45. Ivan Rakitic

46. Abdou Razack Traore

47. Carlos Vela

48. Theo Walcott

49. Gregory van der Wiel

50. Ever Banega

Trefy - Karim Benzema, Toni Kroos, Gareth Bale

Neúspěch - Franco di Santo Od mladého Argentince, který válel za chilský tým Audax Italiano, se očekávaly velké věci. Koupila ho Chelsea, která v něm viděla nástupce kanonýra Didiera Drogby. Di Santo za ni ale nastoupil všehovšudy jen šestnáckrát! Po štacích v Blackburnu a Wiganu zamířil do Německa, kde hrál za Brémy a Schalke. Za šest let v bundeslize se ale trefil jen dvaadvacetkrát. Nakonec se vrátil do Jižní Ameriky, kde hraje za brazilské Atlético Mineiro.

Trefa - Sergio Agüero Jeden z nejlepších zahraničních hráčů v historii Premier League? Zcela určitě! Agüero, někdejší útočník Atlétika Madrid, za sedm let v Manchesteru City stihl čtyři tituly, s 239 brankami už je nejlepším střelcem v historii klubu. Na světě nenajdete moc útočníků, kteří by byli větší jistotou než on.

Neúspěch - Micah Richards Všechny tahy City ale nebyly růžové. Mezi ty slabší se počítá anglický zadák Micah Richards, odchovanec týmu, kterého Citizens přetáhli do své akademie z Oldhamu. Richards naskočil do A týmu už v 17 letech a předpovídala se mu velká budoucnost, zranění ho ale konstantně brzdila. V roce 2015 přestoupil do Aston Villy, v jejím dresu se ale za 4 roky objevil jen 31krát a v létě ukončil kariéru, teprve v 31 letech.

Trefa - Mesut Özil Mohli jsme sáhnout po Matovi, Di Mariovi či Rakitičovi, ještě jednou ale nakoukneme do Anglie. Na seznamu TOP teenagerů v roce 2007 figuroval i Mesut Özil. Jako osobnost doteď rozděluje fanoušky Arsenalu i Německa, talent se mu ale nedá upřít. S Realem má španělský titul, s Arsenalem bral tři FA Cupy, s reprezentací zlato z MS. Je kreativcem, který dokáže vytvářet šance v každém týmu.

Neúspěch - Anderson 181 zápasů za Manchester United? To přeci není vůbec zlé číslo. K tomu čtyři tituly, výhra v Lize mistrů... Brazilského záložníka si ale jen málokterý fanoušek "rudých ďáblů" bude pamatovat jinak, než jako hráče na okraji sestavy. Po štaci v rodné Brazílii hrál sezonu druhou tureckou ligu, po hrozivé sezoně ale teprve v 31 letech ukončil kariéru.