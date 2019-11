Slavia - Inter Milán 4:1. Joao Felipe dal v Youth League hattrick | iSport.cz

Fotbalisté Slavie do 19 let senzačně porazili v 5. kole skupinové fáze UEFA Youth League lídra tabulky Inter Milán 4:1. Po chybě brankáře sice červenobílí prohrávali, ale zanedlouho vyrovnal Joao Felipe, který skóre ještě do poločasu otočil a po přestávce dovršil hattrick. Čtvrtou branku přidal Lukáš Červ. Sešívaní se vyhoupli na druhé místo tabulky a v příštím kole si zahrají o postup s Dortmundem.